Két év alatt egy kecskemétnyi magyarral lettünk kevesebben

Az előzetes, becsült adatok szerint 2025 decemberében 6020 gyermek született, és 10 811 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 4,9, a halálozásoké 7,8 százalékkal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 13 százalékkal emelkedett. A természetes fogyás a 2024. decemberi 5392-vel szemben 4791 fő volt – közölte a KSH.

2025-ben:

Az előzetes, becsült adatok szerint 72 000 gyermek jött világra, 7,1 százalékkal, 5511-gyel kevesebb, mint az előző évben. Ezer 15-49 éves nőre 35,1 élveszületés jutott, 5,2 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,39 volt.

Az elhunytak becsült száma 124 200 volt, 2,6 százalékkal, 3270-nel kevesebb az egy évvel korábbinál. A születések és a halálozások egyenlegének következtében a becsült természetes fogyás 52 200 fő volt, 4,5 százalékkal több az előző évi 49 959 fős értéknél.