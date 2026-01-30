1p
Makró Demográfia Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Két év alatt egy kecskemétnyi magyarral lettünk kevesebben

mfor.hu

A becsült természetes fogyás 52 200 fő 2025-ben.

Az előzetes, becsült adatok szerint 2025 decemberében 6020 gyermek született, és 10 811 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 4,9, a halálozásoké 7,8 százalékkal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 13 százalékkal emelkedett. A természetes fogyás a 2024. decemberi 5392-vel szemben 4791 fő volt – közölte a KSH.

2025-ben:

Az előzetes, becsült adatok szerint 72 000 gyermek jött világra, 7,1 százalékkal, 5511-gyel kevesebb, mint az előző évben. Ezer 15-49 éves nőre 35,1 élveszületés jutott, 5,2 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,39 volt.

Az elhunytak becsült száma 124 200 volt, 2,6 százalékkal, 3270-nel kevesebb az egy évvel korábbinál. A születések és a halálozások egyenlegének következtében a becsült természetes fogyás 52 200 fő volt, 4,5 százalékkal több az előző évi 49 959 fős értéknél.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hidegzuhany: a vártnál is gyengébben teljesített a magyar gazdaság tavaly év végén

Hidegzuhany: a vártnál is gyengébben teljesített a magyar gazdaság tavaly év végén

2025 negyedik negyedévében a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,7 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit Magyarországon. Az év egészében, szintén a nyers adatok alapján, 0,4 százalékkal, kiigazítással pedig mindössze 0,3 százalékkal bővült a GDP.

A választásokat is befolyásoló adat érkezik?

A választásokat is befolyásoló adat érkezik?

A bruttó hazai termék (GDP) negyedik negyedévi adatait közli ma első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Egyre nagyobb a feszültség Irán körül, a piac is tart az amerikai beavatkozástól

Egyre nagyobb a feszültség Irán körül, a piac is tart az amerikai beavatkozástól

Mitegy 3 százalékkal, öthavi csúcsra emelkedtek ma a világpiaci kőolajárak. A háttérben az áll, hogy egyre több amerikai hadihajó érkezik Irán partjaihoz, és nő a beavakozás kockázata. Ha ez megtörténne, az a globális olajkínálatra nagyon negatív hatással lenne.

kormányinfo

Számháború a Kormányinfón a nyugdíjak leszakadásáról és romák szegénységéről

Nagyságrendekkel eltérő számokat mondanak a kormány szereplői arról, mennyivel nőtt a nyugdíjak reálértéke 2010 óta. Gulyás Gergely az Mfor kérdésére azt válaszolta, 48 százalékkal: megnéztük, miért nem érezheti ezt egy átlagos nyugdíjas. A miniszter arra a kérdésünkre is válaszolt, mikor fog egy magyar minimálbéres dolgozó annyit keresni, mint egy montenegrói, vagy egy szlovák, de a számításunk szerinte „bruttó-nettó statisztikai ügyeskedés”. A romák szegénységi mutatóit elvontnak nevezte, szerinte látványos és óriási az előrelépés a cigányság helyzetében.

Újabb szakma dörömböl Nagy Márton ajtaján

Újabb szakma dörömböl Nagy Márton ajtaján

A cukrász ipartestület egyeztetést kezdeményezett az 5+1-es kormányzati intézkedéscsomag cukrászdákra kiterjesztése érdekében.

A magyarok nem fogynak el, de a nyugdíjbomba már ketyeg

A magyarok nem fogynak el, de a nyugdíjbomba már ketyeg

A milliárdos családtámogatások nem érnek célt, ha közben munkaalapú társadalmat akar a kormány. A részmunkaidő reformja, a vállalati bölcsődék és a home office kiterjesztése hozhatná vissza a családalapítási kedvet. A Közép-Európai Egyetem (CEU) Tényleg elfogynak a magyarok? című vitaestjén az is kiderült, miért a legalacsonyabb és a legmagasabb státuszú pároknál születik a legtöbb gyerek, és mik azok a betonba öntött vízumok. Az Mfor arról kérdezte a demográfusokat, mi lesz a magyar munkaerőpiaccal, amikor három-négyszázezer ember hirtelen nyugdíjba megy, és emelnék-e a nyugdíjkorhatárt.

Újabb mutatóban lóg ki lefelé a magyar gazdaság Európában

Újabb mutatóban lóg ki lefelé a magyar gazdaság Európában

Javult a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban januárban az előző hónaphoz képest, miközben Magyarországon romlott – derült ki az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának (DG ECFIN) csütörtökön ismertetett végleges adataiból.

Romlott a mérleg: nagyot ugrott az EU-n kívüli országokból az import

Romlott a mérleg: nagyot ugrott az EU-n kívüli országokból az import

Decemberben és 2025 egészében is romlott a mérleg. Az egész évet tekintve az import bővülését és az export visszaesését jelentette a KSH.

Varga Mihály fellélegezhet: kedvező híreket közölt a KSH

Varga Mihály fellélegezhet: kedvező híreket közölt a KSH

2025. decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól és az előző hónaphoz viszonyítva 0,4 százalékkal alacsonyabb szinten realizálódtak

Aggódnak a magyar cégek az ország jövőjéért?

Aggódnak a magyar cégek az ország jövőjéért?

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – felmérése szerint januárban a fogyasztók kilátásai nem változtak decemberhez képest, de a cégeké némileg romlottak.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168