Két-hároméves tapasztalattal 850 ezres havi fizetés?

A statisztikák szerint az Európai Unióban mintegy 8,4 millió embernek ad munkát az infokommunikációs (IKT) iparág, de ezen a területen csak 18,5 százalék a nők aránya, Magyarországon ráadásul az IKT-szektorban dolgozók mindössze 12,3 százalékát teszik ki a női munkavállalók. Az egyik legkeresettebb informatikai szakmában, a szoftvertesztelők között azonban kiugró a nők aránya, akár a 40 százalékot is elérheti. Ebben a munkakörben a medior, tehát jellemzően 2-3 év tapasztalattal rendelkező szoftvertesztelők átlagosan bruttó 848 ezer forintot keresnek, míg a 4-7 éves szakmai múlttal rendelkező senior tesztelők már átlagosan bruttó 1,14 millió forintot visznek haza havonta. A hazai piacon több nagy cég – például az OTP Bank, az UNIQA Raiffeisen Software Service Kft. és a Rheinmetall 4iG Digital Services Kft. – is tervezi szoftvertesztelői létszámának bővítését - derül ki az egyik legnagyobb hazai IT képzési központ, a PROGmasters kutatásából.

A felmérésben a PROGmasters partnercégei – többek között az OTP Bank, az UNIQA Raiffeisen Software Service Kft., továbbá a Rheinmetall és a 4iG közös informatikai vállalata, a Rheinmetall 4iG Digital Services Kft., valamint az i-Cell Mobilsoft Zrt. – vettek részt, amelyek összesen nagyjából 240 szoftvertesztelőt foglalkoztatnak.

A tesztelők feladata, hogy a programozók által készített alkalmazások, szoftverek hibátlan működéséről megbizonyosodjanak, illetve ellenőrizzék, hogy az elkészült program – például egy orvosi vagy egy repülőgép-karbantartási szoftver, vagy egy távközlési eszköz programja – megfelel-e a felhasználók igényeinek. Ebben a munkakörben tehát elengedhetetlen a precizitás és az empátiakészség is, hiszen a tesztelőknek mások munkájára kell visszajelzést adniuk.

Ebben az IT-szakmában 10-ből 4 munkavállaló nő, és majdnem minden második vezető

A statisztikák szerint az EU-ban mintegy 8,4 millió embernek ad munkát az infokommunikációs (IKT) iparág, de ezen a területen csak 18,5 százalék a nők aránya. Magyarországon még ennél is rosszabb a helyzet: az IKT-szektorban dolgozók mindössze 12,3 százalékát teszik ki a női munkavállalók. A PROGmasters tapasztalatai és júniusi kutatása alapján azonban pont az egyik legkeresettebb informatikai szakmában kiugró a nők aránya. A PROGmastersnél az elmúlt négy évben végzett 133 szoftvertesztelő 47 százaléka, míg a partnercégeinél dolgozó tesztelők körülbelül 40 százaléka nő. Ráadásul a női tesztelők majdnem fele (48 százaléka) rendelkezik már legalább 2-3 év, azaz minimum medior szintű tapasztalattal.

Szép kilátások

Fotó: Klasszis Média

Arra a kérdésre, hogy a cégek támogatják-e valamilyen módon a női munkavállalók előléptetését, a legtöbb partnercég azt válaszolta, hogy nem alkalmaz pozitív diszkriminációt. Vannak azonban olyan cégek is, amelyek például mentorálással, képzésekkel, vagy a GYES utáni visszatérésnél részmunkaidő biztosításával segítik a nők vezetővé válását.

2-3 év után közel 850 ezret, 4-7 éves tapasztalattal 1,1 millió felett keresnek a tesztelők

A PROGmasters statisztikái szerint az 5 hónapos képzése után egy éven belül átlagosan bruttó 530 ezer forintot keresnek havonta a szoftvertesztelőként végzett résztvevői. Ráadásul az IT szektorban gyorsan emelkednek a fizetések: a júniusi felmérés alapján a partnercégek medior beosztású szoftvertesztelőinek jövedelme már átlagosan bruttó 848 ezer forint, amihez általában még kiegészítő juttatások is járnak. A 4-7 éves szakmai múlttal rendelkező senior tesztelők pedig átlagosan bruttó 1,14 millió forintot visznek haza havonta a béren kívüli juttatások nélkül.

Tárt karokkal várják a tesztelőket a munkaadók

A PROGmasters kutatása arra is kitért, hogy partnercégei tervezik-e a szoftvertesztelők létszámának bővítését. Erre a kérdésre minden második vállalat felelt igennel – köztük az OTP Bank, az UNIQA Raiffeisen Software Service Kft. és a Rheinmetall 4iG Digital Services Kft. is.

„Az informatika különböző területeivel kapcsolatos gyakori sztereotípia, hogy ezek jellemzően férfi szakmák. Mint az a partnercégeink visszajelzései alapján is kitűnik, az IT területén is érdemes leszámolni a női munkavállalókat érintő sztereotípiákkal. A munka mellett is végezhető képzések bárki számára kiváló lehetőséget kínálnak a kiemelkedő fizetést és karriert nyújtó szakmába való belépésre” - mondja Kardos Ádám, a PROGmasters társ-ügyvezetője.