Két hét múlva jön a Real Madrid az Üllői útra, kihirdették a jegyárakat

Barátságos mérkőzést játszik egymással a Ferencvárosi TC és a Real Madrid augusztus 8-án, szombaton – írja a fradi.hu. A két csapat a Bajnokok Ligája 1995-96-os szezonjában már játszott egymás ellen: Madridban 6-1-re győztek a hazaiak, az Üllői úton 1-1-es döntetlen született.

A Real Madridot ezen a mérkőzésen már José Mourinho irányítja. Ő már járt a Groupama Arénában, a stadion nyitómeccsét a Ferencváros az általa vezetett Chelsea-vel játszotta 2014 augusztusában.

Jegyeket először a Ferencváros szezonbérletes szurkolói vásárolhatnak hétfőn 14 órától, a nyilvános jegyértékesítés kedden 14 órakor kezdődik. Egy bérletes szurkolói kártyával csak egy darab jegyet lehet vásárolni. A B-középbe 14 ezer forint a jegy, a többi normál belépő ára 22 ezer és 46 500 forint között van. A VIP-jegyek 50-150 ezer forint közötti áron kaphatók.

A mérkőzés augusztus 8-án este 7 órakor kezdődik a Groupama Arénában.