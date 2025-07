Két nap alatt 1,6 milliárdnyi szponzorpénzt osztott ki a Szerencsejáték-cég

A Hvg.hu közérdekű adatigénylésére megküldött adatok szerint a Szerencsejáték Zrt. profitjából támogatásokat osztó leányvállalat, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. döntőbizottsága március és május hónapokra vonatkozóan, mindössze két nap alatt összesen nettó 1,246 milliárd forint + áfa (bruttó 1,52 milliárd forint) összeget ítélt meg különböző szervezeteknek és cégeknek.

A pénz kétharmadát május 9-én a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) kapta, nettó 852,5 millió forintot, ami több a tavalyi nettó 610 milliónál. Tavaly a MOB-nál is nagyobb összeget kapott a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, 630 milliót.

Április 17-én további 23 szerződésről döntöttek, nettó 394 millió forint értékben. A legnagyobb tétel idén is a Rózsa Records Kft.-é volt, két darab 55 milliós szerződéssel. A céget Rózsa István, az ATV volt elnöke birtokolja, akinek több más vállalkozása is rendszeresen szerepel a szponzoráltak között. Tavaly az Aréna Média Kft.-je 30 milliót, a Kő-Vár Park Kft.-je 60 milliót kapott. A Rózsa Records-ot az állami MVM is szponzorálja.

Nettó 30 millió jutott a Magyar Kerékpáros Szövetségnek és ugyanennyit kapott a Network 360 Kft., amely Csetényi Csabához köthető. A cég korábban jelentős állami megbízásokból élt, 2024-ben pedig ismét nyereséges lett.