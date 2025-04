Két nap alatt betöltött álláshelyek? Diákok és nyugdíjasok enyhíthetnek a munkaerőhiányon

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

Szintén nagy számban vannak jelen a kölcsönzött munkaerőpiacon a nyugdíjas munkavállalók. A legtöbb vizsgált városban részvételük 12-16 százalék között mozog, kivétel Debrecen, ahol az idősebb korosztály az atipikusan foglalkoztatottak 38 százalékát teszi ki. „A tapasztaltabb munkavállalók lojálisak, és biztos szakmai tudással rendelkeznek. Fontos, hogy értékeljük véleményüket, hozott tapasztalataikat, valamint segítsük őket abban, hogy részt vegyenek a következő generáció mentorálásban is. A WHC Csoportnál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy támogassuk a rugalmas foglalkoztatási megoldásokat, beleértve a diákok-, nyugdíjasok- és kismamák foglalkoztatását, illetve azokat a képzési programokat és ösztönzőket, amelyek segítik ennek az értékes munkaerőnek a sikeres integrációját, hozzájárulva ezzel a vállalatok hatékonyságának növeléséhez és a munkaerőpiac bővítéséhez” – mondta el Margitics Ákos, a WHC Csoport szövetkezeti-szolgáltatás üzletágvezetője.

Az egy évvel korábbihoz képest elhúzódik döntésük meghozatala, és jóval több időt is vesz igénybe egy üres pozíció betöltése is.

A szellemi munkakörök tekintetében a diákok körében különösen népszerűek a mérnöki, pénzügyi és HR területek, ahol olyan gyakornoki pozíciókat tölthetnek be, amelyek révén betekintést nyerhetnek az adott iparágba, és releváns szakmai tapasztalatra tehetnek szert. A szegedi adatok alapján 2024-ben ezeket a munkaköröket akár 2 nap alatt is sikerült betölteni.

Az elemzés alapján elmondható, hogy az atipikus foglalkoztatás során alkalmazott munkavállalók körében a diákmunkaerő képviseli a legjelentősebb csoportot, például Győrben és Pécsett a 85 százalékot is elérheti arányuk az atipikus munkavállalói csoportok körében. A vizsgált térségek közül három jelentős egyetemmel rendelkezik, így a pezsgő diákélet egész évben biztosítja az utánpótlást, beleértve a nyári hónapokat is. Frissességük, gyorsaságuk, nyitottságuk és a Z generációra jellemző tanulási vágy, kíváncsiság, valamint digitális jártasság rendkívül értékessé teszi őket a vállalatok számára. Mindemellett órabéres fizetésük és a diákszövetkezeteken keresztüli foglalkoztatásuk rugalmas, szezonális vagy fix időszakos szerződéseket tesz lehetővé.

A WHC elemzése négy kiemelt régióban (Debrecen, Győr, Pécs és Szeged) vizsgálta az atipikus munkaviszonyok piaci trendjeit. Az adatok alapján Győrben és Pécsett a HR-szolgáltató közreműködésével kompetenciáktól függően átlagosan 1-4 nap alatt töltötték be a nyitott pozíciókat diák, nyugdíjas vagy kismama munkavállalók toborzásával. A vizsgált városokban a vállalatok leggyakrabban betanított munkákra, illetve bolti alkalmazotti feladatkörökre keresnek munkaerőt ezekből a munkavállalói csoportokból, de a vendéglátás, takarítás, valamint a könnyű fizikai munkák (csomagolás, rakodó munkák) iránti igény is jelentős.

