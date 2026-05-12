Két nap múlva elfogy a dízeltartalék: megszereztük a Mol levelét

Szerdán várhatóan elfogy a stratégiai tartalékból származó dízel – írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a Mol. Csütörtöktől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk.

Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke az Mfornak elmondta: a dízel mellett a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az árrés nélküli értékesítés mellett a benzinkutaknak kiskereskedelmi adót is kell fizetni a béreken, a járulékokon és a fenntartási költségeken felül.

A Mol kisebb benzinkutaknak küldött levele

Amint arról beszámoltunk, a független benzinkutak egyharmada már jelenleg is árrés nélkül kereskedik a dízellel: a Mol már korábban megírta nekik, hogy felhasználták a rendelkezésre álló készletet. Gépész szerint egy-két nap, és elfogynak a kutak készletei, ezért le fognak állni. Különösen néhány vidéki térségben, például Tokaj-Hegyalján alakulhatnak ki ellátási foltok: a környéken több kút már hétfőn kifogyott az üzemanyagból.

A Mol jelenleg félgőzzel működik, de maximális kapacitással is csak az ország igényeinek 70 százalékát tudja kielégíteni. Az FBSZ szerint még hónapokig nem várható a maximális kapacitás.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfőn a parlamentben arról beszélt: nincs itt az ideje annak, hogy felülvizsgálják az érvényben lévő védett árat.

A 95-ös benzin piaci ára jelenleg 684 forint, a dízelé 705 forint literenként. A választás előtti napokra jellemző 700 forint feletti piaci benzinár, és a 810 forintot meghaladó piaci gázolajár fényében ez egész jónak tűnik, de a hatósági árhoz képest továbbra is 90 forinttal drágább.