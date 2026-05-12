Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Mol Üzemanyagok

Két nap múlva elfogy a dízeltartalék: megszereztük a Mol levelét

Vámosi Ágoston
Hatósági áron szolgálja ki a Mol a dízelt vásárló kiskereskedőket csütörtöktől, akiknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk az üzemanyagot. Az árrés nélküli értékesítés szinte garantálja a veszteséges működést a kisebb benzinkutakon, kérdés, mennyien vállalják be és meddig.

Szerdán várhatóan elfogy a stratégiai tartalékból származó dízel – írja a kisebb benzinkutak tulajdonosainak küldött levelében a Mol. Csütörtöktől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyet a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk.

Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke az Mfornak elmondta: a dízel mellett a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az árrés nélküli értékesítés mellett a benzinkutaknak kiskereskedelmi adót is kell fizetni a béreken, a járulékokon és a fenntartási költségeken felül. 

A Mol kisebb benzinkutaknak küldött levele
Fotó: Mol

Amint arról beszámoltunk, a független benzinkutak egyharmada már jelenleg is árrés nélkül kereskedik a dízellel: a Mol már korábban megírta nekik, hogy felhasználták a rendelkezésre álló készletet. Gépész szerint egy-két nap, és elfogynak a kutak készletei, ezért le fognak állni. Különösen néhány vidéki térségben, például Tokaj-Hegyalján alakulhatnak ki ellátási foltok: a környéken több kút már hétfőn kifogyott az üzemanyagból. 

A Mol jelenleg félgőzzel működik, de maximális kapacitással is csak az ország igényeinek 70 százalékát tudja kielégíteni. Az FBSZ szerint még hónapokig nem várható a maximális kapacitás.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfőn a parlamentben arról beszélt: nincs itt az ideje annak, hogy felülvizsgálják az érvényben lévő védett árat.

A 95-ös benzin piaci ára jelenleg 684 forint, a dízelé 705 forint literenként. A választás előtti napokra jellemző 700 forint feletti piaci benzinár, és a 810 forintot meghaladó piaci gázolajár fényében ez egész jónak tűnik, de a hatósági árhoz képest továbbra is 90 forinttal drágább.

Adócsökkentést ígér a Tisza-kormány, de mennyivel nőhet a fizetés?

A frissen kinevezett pénzügyminiszter, Kármán András keddi miniszteri meghallgatásán bejelentést tett a személyi jövedelemadó csökkentéséről, de ezt csak 2027-től léptetnék érvénybe.

Sehol sincs a magyar termelékenység Európához mérten

A magyar gazdaság termelékenysége akkor zárkózhat föl az európai szintre, ha tartósan magas növekedési ütemet ér el, a széles körű felzárkózás az elmúlt másfél évtizedben annak ellenére sem sikerült, hogy a gazdasági teljesítmény több ágazatban is javult – állapította meg a GKI Gazdaságkutató Zrt. MTI-hez eljutatott elemzésében.

Ide süssön: örömteli nagy ármozgás az üzemanyagoktól

Kedttől él a változás. Nem egy elaprózott mérséklődésről van szó.

Meghallgatták Kapitány Istvánt – ismerje meg a Tisza gazdaságpolitikusának terveit

Az április 12-ei választásokon elsöprő fölénnyel győzött Tisza Párt által gazdasági és energetikai miniszternek jelölt Kapitány Istvánt a Gazdasági és Energetikai Bizottság előtt tartott parlamenti meghallgatásán az orosz energiáról és a védett árakról is kérdezték.

Budapesten jobban bezuhant a turizmus, mint a régiós fővárosokban

A Szállodaszövetség jelentése szerint a régiós versenyben a középmezőnyből az utolsó helyre esett vissza a magyar főváros több mutatóban is.

Tényleg feltámadt a magyar ipar? Fontos adatok jönnek a héten

Jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ipari termelésről és az építőiparról közli a legfrissebb statisztikai adatokat.

Mi lesz ennek a vége? Őrületes hullámvasúton az üzemanyagárak

Nagyon hektikussá vált az elmúlt napokban az olaj tőzsdei jegyzése, ráadásul az árakat nem is a fundamentumok, sokkal inkább az aktuális hírek és pletykák mozgatják. Mint az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzéséből kiderül, az olajpiac mozgását az üzemanyagárak is követik, még ha a piaci árakkal a hazai autósoknak nem is kell szembesülniük.

Kartávolságra vagyunk a 300 forintos dollártól

Tovább erősödött a forint pénteken, a dollárárfolyam 301 körül áll péntek este. Az euró árfolyama is több mint négyéves csúcson, 354-nél jár.

Egyelőre csak sejteni lehet, mennyire rossz üzletet kötött a Mol az Egyesült Államokkal

500 millió dollárért vásárolt 510 ezer tonna nyersolajat a Mol-csoport az Egyesült Államoktól áprilisban. Ha ezt heteken belül megkapták, akkor nem kötöttek annyira rossz üzletet, de a hordónkénti 130 dollár körüli ár hosszútávú szerződésnél igen hátrányos.

