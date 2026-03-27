Két ország is van a régióban, ahol olcsóbb a tankolás, mint Magyarországon

Szlovákiában és Bulgáriában is olcsóbbak az üzemanyagok a magyarországi védett árnál. Az ársapka a szakértők szerint hosszútávon nem fenntartható, eközben az üzemanyagok piaci ára már az olasz szintet közelíti. 

Orbán Viktor szerdán arról beszélt, hogy a „védett áraknak” köszönhetően a magyar lakosság tankol a legolcsóbban Európában. A Pénzcentrum elemezte a holtankoljak.hu nemzetközi adatait, és azt találták, hogy a kontinensen, sőt, az Európai Unióban is van példa a magyarországinál olcsóbb üzemanyagárakra.

A 95-ös benzin esetében Bulgária (543 forint) és Szlovákia (591 forint) is megelőzi a magyar 595 forintos szintet, míg gázolajnál szintén Bulgária (592 forint) és Szlovákia (593 forint) kínál olcsóbb árat a hazai 615 forintos ársapkához képest. Vagyis a magyar védett ár inkább a harmadik legalacsonyabb szint környékén helyezkedik el.

A környező országok többségében magasabb a piaci ár: Horvátország, Szlovénia vagy Csehország esetében mind a benzin, mind a dízel ára meghaladja a magyar árszintet. Nyugatabbra haladva még jelentősebb a különbség, különösen a dízel esetében, ahol például Németországban (882 forint), vagy Belgiumban (888 forint) lényegesen többet kell fizetni.

A magyar piaci árak szerint egy liter benzin 691 forint a gázolaj egységára pedig 788 forint. Ezek az értékek magasabbak Horvátország vagy Szlovénia szintjénél, és az olasz árszintet közelítik. Tehát az ársapka nélkül a hazai üzemanyagárak már nem számítanak kifejezetten alacsonynak regionális összevetésben. Ausztriában mindössze 23, illetve 30 forinttal drágább literenként a két üzemanyagtípus, mint Magyarországon.

Szlovákiában néhány forinttal, Bulgáriában sokkal olcsóbb a benzin
A kisebb kutak veszteségesen működhetnek

A piaci és ellátási folyamatok alapján egyre valószínűbb, hogy a hatósági árak rendszere rövidesen megszűnhet. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) az Energiaügyi Minisztériummal folytatott egyeztetéseket követően ugyan támogatásokat remél a kisebb kutak számára, ám a szakértők szerint a védett ár hosszabb távon nem fenntartható.

A nemzetközi piaci bizonytalanságok és a növekvő nagykereskedelmi árak miatt a jelenlegi szabályozás egyre nagyobb terhet ró a kisebb benzinkutakra. Sok esetben minimális árréssel, vagy akár veszteségesen kénytelenek működni: a nagykereskedelmi szinten biztosított literenkénti 35 forintos árrést tovább csökkenti a kiskereskedelmi különadó, miközben a szállítási költségek – elhelyezkedéstől függően akár 15 forintig – tovább növelik a kiadásokat.

A szövetség eredetileg az adóterhek csökkentését szerette volna elérni, ám ez parlamenti hatáskörbe tartozik, és a közelgő választások miatt rövid távon nem várható érdemi változás ezen a téren. Az FBSZ és a Holtankoljak.hu szakértői egybehangzóan úgy látják, hogy a véges stratégiai készletek mellett a védett ár csak átmeneti megoldás lehet. Egri Gábor, az FBSZ vezetője szerint a piaci árazás visszaállítása gyakorlatilag elkerülhetetlen.

Jaksity György: Kormányváltás után sem látom reálisnak a 27 százalékos áfa csökkentését

A Concorde Értékpapír Zrt. közgazdász alapítója, elnöke a március 24-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 94. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Vészjósló nyilatkozatot tett az iráni külügyminiszter

Vészjósló nyilatkozatot tett az iráni külügyminiszter

Abbász Aragcsi szerint Iránnak partmenti államként jogában áll nem átengedni a Hormuzi-szoroson az Egyesült Államok, Izrael, illetve szövetségeseik hajóit.

A Barátság után már lehet tudni, mikor áll le átmenetileg a következő kulcsfontosságú magyar vezeték

A Barátság után már lehet tudni, mikor áll le átmenetileg a következő kulcsfontosságú magyar vezeték

A magyar gázellátás szempontjából kulcsfontosságú importútvonal, a Török Áramlat gázvezeték karbantartási munkálatai egy időbe esnek több hazai és regionális szüneteléssel, ami jelentősen szűkíti majd a rendelkezésre álló kapacitásokat.

Ne ekkor tankoljon: átmeneti korlátozásokat jelentett be a Mol

Ne ekkor tankoljon: átmeneti korlátozásokat jelentett be a Mol

Március 31-ről április 1-re virradó éjszaka a Mol informatikai rendszerátállást hajt végre, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek – írja a társaság a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményben.

Elszoktunk ettől: újabb kedvező hír jött a kutakról

Elszoktunk ettől: újabb kedvező hír jött a kutakról

Mindkét üzemanyagtípus ára változatlan marad szombaton azt követően, hogy egy nappal korábban hosszú hetek után végre ismét olcsóbb lett a benzin és a dízel literje is.

Tízéves csúcsra ugrott a munkanélküliségi ráta

Tízéves csúcsra ugrott a munkanélküliségi ráta

A várakozásokat felülmúló mértékben emelkedett a munkanélküliségi ráta a KSH legfrissebb munkaerőpiaci statisztikája szerint. 

Megint nem érte el az álomhatárt az Ausztriában dolgozó magyarok száma

Megint nem érte el az álomhatárt az Ausztriában dolgozó magyarok száma

De a munkanélküliség terén jól állunk.

Rendkívüli nyugdíjkorrekcióra lenne szükség a megugró infláció miatt

Rendkívüli nyugdíjkorrekcióra lenne szükség a megugró infláció miatt

A Magyar Nemzeti Bank 2026. márciusi inflációs prognózisát figyelembe véve nyugdíjkorrekcióra van szükség. A legrászorultabb idős honfitársainkat meg kell óvni attól, hogy „kényszerhitelezővé” váljanak – írja a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület.

Vészjósló mérleg: kétszer annyian haltak meg, mint ahányan születtek

Ez még akkor is szomorú, ha a természetes fogyás februárban alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.

Megint több lett a munkanélküli magyar

Megint több lett a munkanélküli magyar

A ráta már 4,8 százaléknál tart a friss adatok szerint.

