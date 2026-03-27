Két ország is van a régióban, ahol olcsóbb a tankolás, mint Magyarországon

Orbán Viktor szerdán arról beszélt, hogy a „védett áraknak” köszönhetően a magyar lakosság tankol a legolcsóbban Európában. A Pénzcentrum elemezte a holtankoljak.hu nemzetközi adatait, és azt találták, hogy a kontinensen, sőt, az Európai Unióban is van példa a magyarországinál olcsóbb üzemanyagárakra.

A 95-ös benzin esetében Bulgária (543 forint) és Szlovákia (591 forint) is megelőzi a magyar 595 forintos szintet, míg gázolajnál szintén Bulgária (592 forint) és Szlovákia (593 forint) kínál olcsóbb árat a hazai 615 forintos ársapkához képest. Vagyis a magyar védett ár inkább a harmadik legalacsonyabb szint környékén helyezkedik el.

A környező országok többségében magasabb a piaci ár: Horvátország, Szlovénia vagy Csehország esetében mind a benzin, mind a dízel ára meghaladja a magyar árszintet. Nyugatabbra haladva még jelentősebb a különbség, különösen a dízel esetében, ahol például Németországban (882 forint), vagy Belgiumban (888 forint) lényegesen többet kell fizetni.

A magyar piaci árak szerint egy liter benzin 691 forint a gázolaj egységára pedig 788 forint. Ezek az értékek magasabbak Horvátország vagy Szlovénia szintjénél, és az olasz árszintet közelítik. Tehát az ársapka nélkül a hazai üzemanyagárak már nem számítanak kifejezetten alacsonynak regionális összevetésben. Ausztriában mindössze 23, illetve 30 forinttal drágább literenként a két üzemanyagtípus, mint Magyarországon.

Szlovákiában néhány forinttal, Bulgáriában sokkal olcsóbb a benzin

A kisebb kutak veszteségesen működhetnek

A piaci és ellátási folyamatok alapján egyre valószínűbb, hogy a hatósági árak rendszere rövidesen megszűnhet. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) az Energiaügyi Minisztériummal folytatott egyeztetéseket követően ugyan támogatásokat remél a kisebb kutak számára, ám a szakértők szerint a védett ár hosszabb távon nem fenntartható.

A nemzetközi piaci bizonytalanságok és a növekvő nagykereskedelmi árak miatt a jelenlegi szabályozás egyre nagyobb terhet ró a kisebb benzinkutakra. Sok esetben minimális árréssel, vagy akár veszteségesen kénytelenek működni: a nagykereskedelmi szinten biztosított literenkénti 35 forintos árrést tovább csökkenti a kiskereskedelmi különadó, miközben a szállítási költségek – elhelyezkedéstől függően akár 15 forintig – tovább növelik a kiadásokat.

A szövetség eredetileg az adóterhek csökkentését szerette volna elérni, ám ez parlamenti hatáskörbe tartozik, és a közelgő választások miatt rövid távon nem várható érdemi változás ezen a téren. Az FBSZ és a Holtankoljak.hu szakértői egybehangzóan úgy látják, hogy a véges stratégiai készletek mellett a védett ár csak átmeneti megoldás lehet. Egri Gábor, az FBSZ vezetője szerint a piaci árazás visszaállítása gyakorlatilag elkerülhetetlen.