Két újabb kérdést kapott az Orbán-kormány Brüsszeltől

Az Európai Bizottság (EB) két kérdést tett fel a kormánynak az igazságszolgáltatási reformról abban a levélben, amelyet a múlt héten küldött el Budapestre – értesült a Népszava. Ez már a második levél, amelyben az uniós testület az átalakítás részletei iránt érdeklődik: az elsőt szeptember végén továbbította a magyar fővárosba, és október 19-én kapott rá választ. Az előzőekhez hasonlóan a mostani válaszlevélnek sincs határideje, ám minél gyorsabban reagál a kormány, annál hamarabb dönthet az EB arról, hogy felszabadítja-e a Magyarországnak járó és jelenleg felfüggesztett uniós támogatások nagyobb részét, mintegy 13 milliárd eurót.

Megint a magyar kormánynál pattog a labda. Fotó: Depositphotos