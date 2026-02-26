Kétéves csúcson jár a fogyasztói bizalom

2p
A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – felmérése szerint februárban a fogyasztók kilátásai érezhetően javultak, míg a cégeké gyakorlatilag nem változtak januárhoz képest. A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe 1 ponttal emelkedett. 

 

A GKI üzleti bizalmi indexe februárban alig változott az előző hónaphoz képest. Az ipari bizalmi index 2 ponttal, az építőipari mutató bő 3 ponttal emelkedett. Ugyanakkor a kereskedelmi index stagnált, a szolgáltatói pedig csaknem 4 ponttal csökkent. A közeljövő kilátásait illetően az építőipar a legkevésbé, míg az ipar és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 második hónapjában némileg csökkent a januárihoz képest. S ezzel e mutató öthavi mélypontra esett vissza. A következő három hónapban a vállalkozások 10 százaléka készül a létszám bővítésére, míg 11 százaléka csökkentené azt. Az építőiparban és a kereskedelemben a létszám csökkentésére törekvők vannak többségben a bővítést tervezőkkel szemben.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése – a januári jelentős javulás után – februárban kissé negatívan korrigált. Kivételt képez ez alól az ipari szektor, ahol a válaszadók jóval kiszámíthatóbbnak érezték a környezetet, mint januárban.

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, januárban tíz havi csúcson volt, de februárban ez a mutató enyhén visszaesett. A következő három hónapban a cégek 33 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 8 százalékuk készül – szemben a januári 35 és 8 százalékkal.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke – a januári stagnálást követően – februárban kétéves csúcsúra jutott fel. Az e havi emelkedés hátterében elsősorban az ország következő 12 hónapban várható gazdasági helyzetének drasztikusan javuló megítélése áll. Emellett a lakosság az elmúlt 12 hónapra vonatkozó pénzügyi helyzetét és a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait is javulónak értékelte az előző hónaphoz képest. Viszont a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése kissé romlott. A lakosság inflációs várakozása enyhült, míg a munkanélküliek számának várható alakulására vonatkozó kilátás kismértékben kedvezőtlenebbé vált.

