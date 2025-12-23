1p
Makró Forint Nagy Márton Varga Mihály

Kéthónapos mélypontból jött vissza a forint

mfor.hu

Nem sikerült jól az ünnepek előtti időszak.

Az ünnepek előtti bő egy hét nem a forint diadalmenetétől volt hangos. A hazai fizetőeszköz összességében 2025-ben jelentősen erősödött a fő devizákkal szemben: december elején az euró ellenében több mint 7, a dollárral szemben pedig több mint 17 százalékos pluszt mutatott a forint.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Ugyanakkor a december 16-i, Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülés után a piac kommunikációs fordulatként értékelte a Varga Mihály jegybankelnök által elmondottakat, így pedig gyengülni kezdett a hazai fizetőeszköz árfolyama. Erre a mai, keddi kereskedésben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szavai tettek rá egy jó nagy lapáttal miután arról beszélt, hogy szerinte nem is biztos, hogy ki kell vezetni az árréstopot. Erről bővebben itt olvashatnak:

Ennek következében ma kéthónapos mélyponton is tartózkodott a forint: az euró árfolyama 391,5-nél is járt a devizapiaci kereskedésben. Innen visszakorrigált a hazai fizetőeszköz, 17:50 perckor 390,34 forintot kellett fizetni egy euróért.

 

Sok mindent tehetnek Nagy Mártonék, de valójában inkább ezen múlik a jövő évi növekedés

Jelentősen visszaesett a német áruexport 2025-ben az Egyesült Államokba és Kínába, amit az európai értékesítés és a szolgáltatásexport ellensúlyozott – derül ki a kölni székhelyű Institut der deutschen Wirtschaft (IW) kedden publikált elemzéséből. A magyarországi termékek iránti kereslet szempontjából is meghatározó, hogy mi történik legfőbb kereskedelmi partnerünk külpiacaival.

Itt vannak az osztrák munkavállalási adatok.

Ezt sem gondoltuk volna, de Bulgária elszáguldott mellettünk a hitelminősítőnél

Javította Bulgária minősítési országplafonját a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a kedden Londonban bejelentett döntést Bulgária közelgő euróövezeti csatlakozásával indokolta.

