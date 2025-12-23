Kéthónapos mélypontból jött vissza a forint

Az ünnepek előtti bő egy hét nem a forint diadalmenetétől volt hangos. A hazai fizetőeszköz összességében 2025-ben jelentősen erősödött a fő devizákkal szemben: december elején az euró ellenében több mint 7, a dollárral szemben pedig több mint 17 százalékos pluszt mutatott a forint.

Ugyanakkor a december 16-i, Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülés után a piac kommunikációs fordulatként értékelte a Varga Mihály jegybankelnök által elmondottakat, így pedig gyengülni kezdett a hazai fizetőeszköz árfolyama. Erre a mai, keddi kereskedésben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szavai tettek rá egy jó nagy lapáttal miután arról beszélt, hogy szerinte nem is biztos, hogy ki kell vezetni az árréstopot. Erről bővebben itt olvashatnak:

Ennek következében ma kéthónapos mélyponton is tartózkodott a forint: az euró árfolyama 391,5-nél is járt a devizapiaci kereskedésben. Innen visszakorrigált a hazai fizetőeszköz, 17:50 perckor 390,34 forintot kellett fizetni egy euróért.