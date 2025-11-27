1p
Kétszer fordult Szijjártó Péterék magángépe

mfor.hu

Nem fért fel egy gépre a kíséret. 

Csütörtökön reggel a boszniai Szerb Köztársaság fővárosába utazott Szijjártó Péter. A külügyminiszter egy bérelt magángéppel érkezett Banja Lukába, miután Bosznia-Hercegovina védelmi minisztere szerdán nem adott engedélyt a Szijjártó által használt repülő leszállásához arra hivatkozva, hogy katonai repülőgép.

Szijjártó a boszniai Szerb Köztársaság előző elnöke, Milorad Dodik meghívására vett részt a Banja Luka-i Egyetem alapításának 50. évfordulója alkalmából tartott ünnepségén, ahol díszdoktori címet adományoztak neki.

A 24.hu úgy tudja, a Cessna C-650 Citation VI típusra legfeljebb 9 utas fér fel, de Szijjártó ennél nagyobb létszámú kísérettel indult útnak. A helyhiány miatt kettőt kellett fordulnia a gépnek.

Rendkívüli közgyűlést hív össze Karácsony Gergely

Nem akárhol lesz: a kelenföldi buszgarázsban.

Átrendeződik a téli balatoni turizmus: a négy- és ötcsillagos hotelek a nyertesek

A foglalások 13 százalékával a Balaton a negyedik legkedveltebb belföldi úti cél a téli időszakban.

Ez a jóslat vajon bejön? Új számmal rukkolt elő Nagy Márton

Ez a jóslat vajon bejön? Új számmal rukkolt elő Nagy Márton

Jövőre 2-3 százalékos növekedéssel számol a kormány – jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.

Délnyugati szomszédunk alaposan lepipált minket

Nagy Márton irigykedhet, állva hagytak minket a horvátok

A horvát gazdaság 2,3 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ez lassabb dinamikának számít, mint amit az előző negyedévben láthattunk – közölte a horvát statisztikai hivatal.

Végre egy jó hír, a kutakról jött

Végre egy jó hír, a kutakról jött

Mindkét üzemanyagtípus ára csökken.

Elvesztettük a fényt, visszaesett a gazdaságba vetett bizalom

Elvesztettük a fényt, visszaesett a gazdaságba vetett bizalom

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – felmérése szerint novemberben az üzleti szektor kilátásai alig változtak, míg a fogyasztók kissé borúlátóbb várakozásokat fogalmaztak meg, mint októberben.

Sokat segített a turizmuson az október 23-i hosszú hétvége

Sokat segített a turizmuson az október 23-i hosszú hétvége

Több volt a hazai és a külföldi vendég is, mint tavaly.

Valaki most nagyon jól jár az olcsó orosz olajjal – kár, hogy nem az autósok

Valaki most nagyon jól jár az olcsó orosz olajjal – kár, hogy nem az autósok

Magyarország mentességet kapott a múlt héten életbe lépett amerikai szankciók alól, így a Mol továbbra is vásárolhat orosz olajat. Ez mind a magyar vállalat, mind a költségvetés számára komoly nyereséggel kecsegtet, mivel az elmúlt hetekben az orosz olaj ára sokkal jobban csökkent, mint a Brenté.

Akár már a jövő héten megszülethet a megállapodás a minimálbérről

Akár már a jövő héten megszülethet a megállapodás a minimálbérről

Optimisták a felek.

Betiltaná a közösségi médiát a 16 éven aluliaknak az Európai Parlament

Betiltaná a közösségi médiát a 16 éven aluliaknak az Európai Parlament

Tiltással szankcionálná azokat az internetes oldalakat az Európai Parlament, amelyek nem felelnek meg a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletnek. A jelentéstevő, Christel Schaldemose elmondta: a közösségimédia- és videómegosztó platformok nem gyerekeknek valók. Schaldemose korábban az Mfornak is nyilatkozott Brüsszelben.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

