Kétszer fordult Szijjártó Péterék magángépe

Csütörtökön reggel a boszniai Szerb Köztársaság fővárosába utazott Szijjártó Péter. A külügyminiszter egy bérelt magángéppel érkezett Banja Lukába, miután Bosznia-Hercegovina védelmi minisztere szerdán nem adott engedélyt a Szijjártó által használt repülő leszállásához arra hivatkozva, hogy katonai repülőgép.

Szijjártó a boszniai Szerb Köztársaság előző elnöke, Milorad Dodik meghívására vett részt a Banja Luka-i Egyetem alapításának 50. évfordulója alkalmából tartott ünnepségén, ahol díszdoktori címet adományoztak neki.

A 24.hu úgy tudja, a Cessna C-650 Citation VI típusra legfeljebb 9 utas fér fel, de Szijjártó ennél nagyobb létszámú kísérettel indult útnak. A helyhiány miatt kettőt kellett fordulnia a gépnek.