Kevesebben kapnak családi adókedvezményt, mint négy éve

Sokkal kevesebben kaptak családi adókedvezményt 2024-ben, mint 2020-ban – írja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján a Hvg.

A KSH nemrég tette közzé a támogatások és segélyek 2024-es adatait. Ebből kiderül, hogy családi pótlékot 1 milliió 50 ezer családnak folyósított a kormány – átlagosan 23 780 forintot. A családi pótlékot igénylő szülők több mint fele egygyerekes. (Ez az elmúlt években is így volt.) Az egy- és kétgyerekes szülők az igénylők 86,1 százalékát teszik ki.

Az átlagosan 28 ezer forint körüli gyermeknevelési támogatást 28 ezer szülő kapta tavaly, a nem sokkal magasabb gyermekgondozást segítő ellátást (gyes) pedig 143 ezren kapták.

Akiknek a szülés előtt volt munkájuk, csecsemőgondozási díjat és gyermekgondozási díjat is kaphattak. A csed napi átlagos összege 16 ezer forint, a gyed pedig havonta átlagosan 286 ezer forintot tett ki. Az adatokból az látszik, hogy a gyeden lévő apukák száma stagnál: először 2023-ban lépte át a 15 százalékot, tavaly pedig ezen a szinten maradt.

Családi adókedvezményben 920 ezren részesültek tavaly, pedig négy évvel korábban még 1 millió 25 ezren élhettek a lehetőséggel. Babaváró hitelből és CSOK-ból is sokkal kevesebbet folyósítottak 2024-ben, mint néhány évvel korábban, igaz, a babavárónál minimális növekedés volt 2023-hoz képest.

Ami a segélyezést illeti, a legmagasabb arányban a gönci és a csengeri járásban élők kaptak önkormányzati segélyt (a lakók 36, illetve 35 százaléka). Ez azonban csak a pénzbeli juttatásra vonatkozik, a természetbeni juttatásoknál Budapest VI. kerülete vezet: itt a lakók 40 százaléka kap segélyt ebben a formában.