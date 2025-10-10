Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Makró Demográfia Hitel Szociális segélyezés Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Kevesebben kapnak családi adókedvezményt, mint négy éve

mfor.hu

Több mint 100 ezer fővel csökkent azok száma, akik családi adókedvezményt kapnak, mindössze négy év alatt. A családi pótlék átlagos összege továbbra sem éri el a 24 ezer forintot, és csak minden hetedik igénylőnek van kettőnél több gyereke.

Sokkal kevesebben kaptak családi adókedvezményt 2024-ben, mint 2020-ban – írja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján a Hvg

A KSH nemrég tette közzé a támogatások és segélyek 2024-es adatait. Ebből kiderül, hogy családi pótlékot 1 milliió 50 ezer családnak folyósított a kormány – átlagosan 23 780 forintot. A családi pótlékot igénylő szülők több mint fele egygyerekes. (Ez az elmúlt években is így volt.) Az egy- és kétgyerekes szülők az igénylők 86,1 százalékát teszik ki.

Az átlagosan 28 ezer forint körüli gyermeknevelési támogatást 28 ezer szülő kapta tavaly, a nem sokkal magasabb gyermekgondozást segítő ellátást (gyes) pedig 143 ezren kapták.

Akiknek a szülés előtt volt munkájuk, csecsemőgondozási díjat és gyermekgondozási díjat is kaphattak. A csed napi átlagos összege 16 ezer forint, a gyed pedig havonta átlagosan 286 ezer forintot tett ki. Az adatokból az látszik, hogy a gyeden lévő apukák száma stagnál: először 2023-ban lépte át a 15 százalékot, tavaly pedig ezen a szinten maradt.

Családi adókedvezményben 920 ezren részesültek tavaly, pedig négy évvel korábban még 1 millió 25 ezren élhettek a lehetőséggel. Babaváró hitelből és CSOK-ból is sokkal kevesebbet folyósítottak 2024-ben, mint néhány évvel korábban, igaz, a babavárónál minimális növekedés volt 2023-hoz képest.

Ami a segélyezést illeti, a legmagasabb arányban a gönci és a csengeri járásban élők kaptak önkormányzati segélyt (a lakók 36, illetve 35 százaléka). Ez azonban csak a pénzbeli juttatásra vonatkozik, a természetbeni juttatásoknál Budapest VI. kerülete vezet: itt a lakók 40 százaléka kap segélyt ebben a formában.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Jól indult a péntek a forintnak

Jól indult a péntek a forintnak

Az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is erősödött a magyar fizetőeszköz. 

Figyelmeztető jelzést kapott az Orbán-kormány

A Költségvetési Tanács (KT) szerint bekövetkeztek az általa a 2025-ös költségvetési tervezés véleményezése során jelzett kockázatok – állapította meg a 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény első félévi végrehajtásáról készített véleményében a testület, amelyet csütörtökön hozott nyilvánosságra.

Kiemelt beruházássá válhat az Újpest futballstadionja

Hosszas huzavona után pont kerülhet az Újpest új futballstadonjának történetére. 

Érdekes partnerséget kötött az MBH

Az MBH Bank és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) együttműködési megállapodást kötött, amelynek célja, hogy a bank szakmai és anyagi támogatásával segítse a TÖOSZ küldetését, és hozzájáruljon egy önkormányzatbarát társadalmi, gazdasági és jogi környezet megteremtéséhez. A partnerség tovább erősíti az MBH Bank azon célkitűzését, hogy a helyi adottságokhoz illeszkedve minél hatékonyabb, személyre szabott szolgáltatásokat tudjon nyújtani az önkormányzati ügyfelei számára.

Szertefoszlottak a Mol álmai az Adria kőolajvezetékről

A Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat nem eladó, ilyen lehetőséget a kormány nem fontolgat – jelentette ki Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök a kabinet ülésén.

Lassan a fél ország alapítványi tulajdonban lesz Magyarországon

Megvan a 100. vagyonkezelő alapítvány Magyarországon

Három év kellett a százas határ eléréséhez.

Lopakodó áremelkedés a kutakon

Lopakodó áremelkedés a kutakon

Hiába nem változnak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, a kutakon csütörtökön a benzin és a gázolaj is átlagban 1 forinttal kerül többe.

Pénz nem számít: erősödik az érdeklődés a használt hibrid és elektromos autók iránt

Pénz nem számít: erősödik az érdeklődés a használt hibrid és elektromos autók iránt

A használtautó-piacon ugyan enyhe visszaesés volt a keresletben, de az alternatív hajtású járművek iránti érdeklődés tovább erősödött, az áremelkedés dacára.

Idén eddig a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal

Idén eddig a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal

Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban befektetőként is más szemlélettel érdemes kialakítanunk a portfóliónkat – hangzott el a lapcsoportunk által rendezett Klasszis Befektetői Klubon. Ideje lehet növelni a reáleszközök súlyát, és az sem mindig egyértelmű, hogy a kötvény lesz a nyerő befektetés. Devizafronton idén eddig a külföldiek jártak jól.

Kilenc hónap alatt 3328 milliárd forint lett a hiány

Kilenc hónap alatt 3328 milliárd forint lett a hiány

A kamatkifizetés okoz sok kiadást.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168