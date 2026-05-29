Kevesebbet exportálunk, többet importálunk – nagyot romlott a külker mérleg

A KSH közlése szerint az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 3,4 százalékkal, az importé 1,1 százalékkal bővült idén áprilisban, a márciusi adatokhoz képest.

2026. áprilisban a KSH közlése szerint: a kivitel értéke 13,2 milliárd euró (4865 milliárd forint), a behozatalé 13,1 milliárd euró (4826 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbi időszakhoz képest idén áprilisban euróban kifejezve az export értéke 6,4 százalékkal, az importé 16 százálékkal nőtt.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 1,6 százalékkal nőtt, a behozatalban 4,3 százalékkal csökkent az előző év azonos havihoz viszonyítva. A cserearány 6,2 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 9,2 százalékkal, a dollárral szemben 13 százalékkal erősödött.

A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 2,4 százalékkal csökkent, importvolumene 23 százalékkal nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport forgalomváltozása a kiviteli oldalon 1,4 százalékponttal fokozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 10 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 7,0 százalékkal csökkent, importvolumene 1,0 százalékkal nőtt. A feldolgozott termékek árufőcsoport volumenváltozása az exportban 2,0 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 0,3 százalékponttal járult hozzá a teljes behozatal volumennövekedéséhez.

Az energiahordozók exportvolumene 29%-kal, az importjuké 1,4%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az exportoldalon 1,2 százalékponttal erősítette a teljes kivitel volumencsökkenését, az importoldalon 0,1 százalékponttal visszafogta a teljes behozatal volumennövekedését.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 1,3%-kal, a behozatalé 2,4%-kal csökkent. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,1 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom volumencsökkenéséhez, importban 0,2 százalékponttal ellensúlyozta a teljes behozatal volumennövekedését.

Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 4,2%-kal csökkent, az onnan érkező behozatalé 7,3 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 405 millió euróval romlott a 2025. áprilisihoz képest, így 829 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 74 százalékát, az import 69%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban. Vagyis, a KSH szerint még mindig az Európai Unió Magyarország legnagyobb kereskedelmi piaca.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben ráadásul a kivitel volumene 5,1 százalékkal csökkent, a behozatalé 14%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 640 millió euróval romlott, 725 millió eurós passzívumot mutatott.