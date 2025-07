Kezdhetik törölgetni a homlokukat Orbán Viktorék – Trump ezúttal nem csak fenyegetőzött

Magyarország továbbra is vásárol orosz engergiahordozókat, és a magyar kormány az uniós nyomás ellenére sem hajlandó leállni ezzel a gyakorlattal. Ha tehát az amerikai elnök valóban beváltja a fenyegetését, az India, Kína és Brazília – az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói – mellett Magyarországot is igen hátrányosan érintheti.

Az Egyesült Államok a hét végén közvetve megfenyegette Magyarországot is egy 25-50 százalékos büntetővámmal.

De hátra volt még a feketeleves. Mivel Trump szerint India katonai felszereléseinek nagy részét Oroszországtól vásárolta, illetve Kína mellett India számít az orosz energia legnagyobb vásárolójának, további büntetővám is vár az országra.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy augusztus 1-jétől, azaz péntektől az indiai árukra 25 százalékos vámokat vet ki az Egyesült Államok – írta meg többek között a CNBC is. Az elnök korábban a „felszabadulás napján” eredetileg 26 százalékot vetett ki a világ legnépesebb országára, majd ezt felfüggesztették, kedden pedig még 20-26 százalékos tartományban gondolkozott az elnök, miközben folyamatosan zajlottak az egyeztetések a két ország képviselői között.

