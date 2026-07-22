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Makró Innováció

K&H: a vállalatok innovációs aktivitása új lendületet kapott

mfor.hu

A vállalatok 57 százaléka számolt be jelentősebb digitális fejlesztésről, ami a kutatás történetének legmagasabb értéke.

Jelentősen erősödött a fejlesztési kedv a magyar közép- és nagyvállalatok körében a K&H innovációs index legfrissebb kutatása szerint. Az új termék vagy szolgáltatás bevezetését tervező cégek aránya fél év alatt több mint kétszeresére, 13 százalékról 29 százalékra emelkedett. A tervezett innováció alindex ezzel párhuzamosan 21 pontról 29 pontra nőtt, miközben a vállalatok 57 százaléka számolt be jelentősebb digitális fejlesztésről, ami a kutatás történetének legmagasabb értéke.

A K&H innovációs index 2026 első féléves eredményei alapján a vállalatok innovációs aktivitása új lendületet kapott. Az új termék vagy szolgáltatás bevezetését tervező cégek aránya a korábbi 13 százalékról 29 százalékra emelkedett, ami az elmúlt évek egyik legjelentősebb változása. Emellett jelentősen nőtt azoknak a vállalatoknak a száma is, amelyek a következő egy évben egyéb fejlesztéseket, technológiai újításokat vagy működési innovációkat kívánnak megvalósítani.

A pozitív fordulat a tervezett innováció alindexben is jól látható. A mutató fél év alatt 21 pontról 29 pontra emelkedett, ami arra utal, hogy a vállalatok egyre nagyobb része készül új beruházásokra, fejlesztésekre és piacra lépési kezdeményezésekre. Mindez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a korábbi időszakot sok vállalat esetében inkább a költséghatékonyság és a kivárás jellemezte.

„A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a vállalatok ismét egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a versenyképesség javítására. A fejlesztési szándék erősödése arra utal, hogy a cégek közül egyre többen készülnek új termékekkel, szolgáltatásokkal vagy működési fejlesztésekkel reagálni a piaci változásokra. Ez hosszabb távon a vállalati szektor alkalmazkodóképességét és növekedési potenciálját is erősítheti” – mondta Lóska Gergely, a K&H informatikai és innovációs vezetője.

Az innovációs kedv erősödésével párhuzamosan minden korábbinál több vállalat hajtott végre digitális fejlesztést, a vállalatok 57 százaléka számolt be ilyen típusú megvalósításokról. Ezek a fejlesztések a szoftveres megoldásoktól és az automatizációtól kezdve az adatfeldolgozáson, a távmunka támogatásán és a big data alkalmazásokon át a mesterséges intelligenciáig számos területet érintenek.

A digitális innováció alindex szintén történelmi csúcsra, az előző félévi 36-ról 42 pontra emelkedett. Az eredmények alapján a vállalatok egyre inkább a technológiai fejlesztésekben látják a hatékonyság javításának, a gyorsabb alkalmazkodásnak és a jövőbeni növekedésnek a lehetőségét. A kutatás arra utal, hogy a digitalizáció ma már nem csupán támogató eszköz, hanem az innováció egyik legfontosabb hajtóereje a vállalati szektorban.

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