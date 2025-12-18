1p
Makró K&H

K&H: csökkenő közterhekkel számolnak a nagyvállalatok

mfor.hu

Látványos javulás ment végbe az év során.

A K&H nagyvállalati növekedési index harmadik negyedéves kutatási adatai alapján enyhülő inflációs nyomást éreznek a nagyvállalatok, és csökkent azon cégek száma, akik számára kihívást jelentett a forint árfolyamának változása. Az idei év eleje óta folyamatos csökkenő tendencia mutatkozik ezen a téren – a cégek közel ötödére (17 százalék) nincs már érdemi hatással az infláció. További örömhír, hogy az év elejéhez viszonyítva 38 százalékponttal csökkent a növekvő közterhekkel kalkuláló vállalatvezetők száma, vagyis ezen a téren is látványos javulás ment végbe az év során.

