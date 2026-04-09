Ki nem találná, mi történik pénteken a benzinkutakon

A Holtankoljak.hu információi szerint hosszú idő után pénteken (azaz április 10-én) újra csökkennek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benznin bruttó 6, a gázolaj bruttó 3 forinttal lesz olcsóbb.

Csütörtökön az oldal az alábbi piaci átlagárakat mérte:

95-ös benzin: 702 forint/liter

Gázolaj: 812 forint/liter

Mindez persze nem vonatkozik a védett árakra és a védett áron tankolókra, ők továbbra is 595, illetve 615 forintos literenkénti árakon vehetnek üzemanyagot.

