Ki nem találná, mi történik pénteken a benzinkutakon

A Holtankoljak.hu információi szerint hosszú idő után pénteken (azaz április 10-én) újra csökkennek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A 95-ös benznin bruttó 6, a gázolaj bruttó 3 forinttal lesz olcsóbb.
Csütörtökön az oldal az alábbi piaci átlagárakat mérte:
- 95-ös benzin: 702 forint/liter
- Gázolaj: 812 forint/liter
Mindez persze nem vonatkozik a védett árakra és a védett áron tankolókra, ők továbbra is 595, illetve 615 forintos literenkénti árakon vehetnek üzemanyagot.
