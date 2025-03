Ki nem találná, milyen ital csomagolását váltották vissza a magyarok a legtöbbször

Pusztai Márk, a Minden Doboz Visszajár képviselője elárulta, a legnagyobb számban visszaváltott termék is egy fémdobozos ital volt, mégpedig egy hazai gyártású sör fél literes kiszerelésben.

A nyilvános adatokból olyan érdekességek is kiderülnek, minthogy a visszaváltott dobozok másfélszer körbeérnék a Földet az Egyenlítő mentén, az üvegekből megy a legtöbb kárba, és hogy melyik volt a leggyakrabban visszaváltott termék tavaly.

