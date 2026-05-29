Ki ölte meg a focit? Kele János a BL-döntőről, a NER-ről és az elszámolásról

A focit mindkét BL-döntős csapat megölte, csak másképpen. De kinek drukkol Kele János közgazdász, sportújságíró? És miért?

Korlátlan pénzből és korlátlan akarattal sem sikerült egy európai szinten versenyképes magyar focicsapatot összerakni (a Ferencvárosnak túlnyomórészt légiósainak köszönhetően sikerült bekerülnie idén az Európa Liga legjobb 16 csapata közé – a szerk.) Kinek a hibája ez? És mi lesz most, ha elzáródnak az állami pénz megszokott csapjai?

Jogosan panaszkodott a légiósokra vonatkozó új szabályozásra a Fradi? Kinek a felelőssége mindaz, ami az elmúlt években történt?

Ha a válaszokra kíváncsi, nézze meg a beszélgetést:

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00:55 Beköszönés.

00:01:15 Arsenal-PSG: melyik csapat hogyan ölte meg a focit?

00:12:45 Lesz még magyar csapat BL-döntő közelében?

00:15:42 Orbán Viktor nem értett a focihoz (sem).

00:21:59 Magyar Péter és Orbán Viktor a Puskásban találkozhat.

00:25:48 Valami bűzlik Ferencvárosban – és az NB1-ben.

00:35:21 Jön a sportban is az elszámoltatás.

00:43:05 TAO nélkül nincs élet? Ellopták vagy elverték a milliárdokat?

00:54:31 Jogosan panaszkodott a Fradi az „öt magyar” szabály miatt?

01:02:55 Haza lehet hozni Felcsútról Puskás Öcsit? Kinek mivel kell elszámolnia?

01:10:59 Elköszönés.

