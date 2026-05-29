2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Csányi Sándor Orbán Viktor Nemzetközi futball Podcast Sport Sportbiznisz Videók

Ki ölte meg a focit? Kele János a BL-döntőről, a NER-ről és az elszámolásról

Izsó Márton – Litván Dániel

Kinek kellene nyernie a szombati BL-döntőt Budapesten? Találkozik-e a lelátón Orbán Viktor és Magyar Péter? Csődbe megy a fél NB1? Kinek és mivel kell elszámolnia a magyar sportra elköltött ezermilliárdokból? Kele Jánossal beszélgettünk a Klasszis Podcast legújabb adásában.

A focit mindkét BL-döntős csapat megölte, csak másképpen. De kinek drukkol Kele János közgazdász, sportújságíró? És miért? 

Korlátlan pénzből és korlátlan akarattal sem sikerült egy európai szinten versenyképes magyar focicsapatot összerakni (a Ferencvárosnak túlnyomórészt légiósainak köszönhetően sikerült bekerülnie idén az Európa Liga legjobb 16 csapata közé – a szerk.) Kinek a hibája ez? És mi lesz most, ha elzáródnak az állami pénz megszokott csapjai?

Jogosan panaszkodott a légiósokra vonatkozó új szabályozásra a Fradi? Kinek a felelőssége mindaz, ami az elmúlt években történt?

Ha a válaszokra kíváncsi, nézze meg a beszélgetést:

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00:55 Beköszönés.

00:01:15 Arsenal-PSG: melyik csapat hogyan ölte meg a focit?

00:12:45 Lesz még magyar csapat BL-döntő közelében?

00:15:42 Orbán Viktor nem értett a focihoz (sem).

00:21:59 Magyar Péter és Orbán Viktor a Puskásban találkozhat.

00:25:48 Valami bűzlik Ferencvárosban – és az NB1-ben.

00:35:21 Jön a sportban is az elszámoltatás.

00:43:05 TAO nélkül nincs élet? Ellopták vagy elverték a milliárdokat?

00:54:31 Jogosan panaszkodott a Fradi az „öt magyar” szabály miatt?

01:02:55 Haza lehet hozni Felcsútról Puskás Öcsit? Kinek mivel kell elszámolnia?

01:10:59 Elköszönés.

Az összes Klasszis Podcastot itt találja>>>

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Lendületet vett a forint, már 354 alatt is járt az euró

Lendületet vett a forint, már 354 alatt is járt az euró

Mindhárom fő devizával szemben erősödött a forint csütörtökön, legnagyobb mértékben a dollárral szemben. 

Élőben kérdezhet a vagyonadóról a szakértőtől – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

Élőben kérdezhet a vagyonadóról a szakértőtől – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

A Magyar Csabával, a Crystal Worldwide vezérigazgatójával való beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Készüljön: bitang nagy fordulat várja holnap a benzinkutakon

Készüljön: bitang nagy fordulat várja holnap a benzinkutakon

Várja ki a pénteket, ha megteheti, nagy változás közeleg!

Főleg a budapesti turizmust viselte meg az iráni háború

Főleg Budapestet viselte meg az iráni háború a turizmusban

Kedvezőtlen adatok érkeztek a turizmus ágazatból: a csökkenés teljes egészében a külföldi vendégforgalomhoz kötődött.

A Magyar-kormány nem örül majd ennek: rossz hír érkezett a dolgozókról

A Magyar-kormány nem örül majd ennek: rossz hír érkezett a dolgozókról

A friss számok nem olyan kedvezőek az egy évvel ezelőttihez viszonyítva. 

Felemás hónapot zárt a turizmus áprilisban

Felemás hónapot zárt a turizmus áprilisban

A külföldi vendégek száma 5,2, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,0 százalékkal csökkent.

Van kérdése a vagyonadóról, a bizalmi vagyonkezelésről? Ma délután felteheti – a Klasszis Klub Live-ban

Van kérdése a vagyonadóról, a bizalmi vagyonkezelésről? Ma délután felteheti – a Klasszis Klub Live-ban

A Magyar Csabával, a Crystal Worldwide vezérigazgatójával való beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

„Amióta Balásy Gyula felajánlotta a cégeit, rengeteg megkeresést kaptunk”

Közbeszerzési szakjogász: „Amióta Balásy Gyula felajánlotta a cégeit, rengeteg megkeresést kaptunk”

Sok iparág süllyedt apátiába és eleve nem is indult el a közbeszerzési eljárásokon Magyarországon az elmúlt években. Bár az egyes kiírások formailag szabályosak voltak, a mögöttes szándékok torzították a piacot, hozzájárulva az Orbán-kormány és az Európai Unió közötti kenyértöréshez is. Közbeszerzési szakjogászt kérdeztünk arról, hogy az új politikai ciklusban a Tisza Párt milyen pontokon javíthatna a hazai közbeszerzések rendszerén.

Nem árt erre figyelni – rejtett csapda az energiaszámlákon

Egyre több magyarországi vállalat és fogyasztó szembesül egy rejtélyes, elsőre hivatalos állami köztehernek tűnő tétellel az energiaszámláján. 

MKIK_jo

Elfogadták a kamara beszámolóját, Nagy Elek kényes kérdésekre is válaszolt a küldöttek előtt

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 51. küldöttgyűlését szerdán rendezték meg a Novotel Budapest City hotelben. A kamara alapításának 175. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy emlékérmét bocsátott ki, amelyet Varga Mihály jegybankelnök adott át Nagy Eleknek, a kamara elnökének. A küldöttgyűlésen elfogadták a kamara 2025-ös beszámolóját.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG