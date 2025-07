Ki tudja, hol áll meg: 50 milliárdos céget passzolgatnak a NER-ben

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Arra tehát volt pénze Nyerges Zsoltnak, hogy megvegye a Civil Zrt.-t, ellenben idén majdnem csődbe ment a többségében általa tulajdonolt Szolnoki MÁV focicsapata. Az önkormányzatnak kellett milliókat átcsoportosítani ahhoz, hogy a stadiont ne kelljen bezárni és a felnőtt csapat üzemeltetési költségeit fedezni tudják. A szebb napokat látott szolnoki focicsapat az idény végén az NB III-ból is kiesett, így a következő szezonban már csak a megyei bajnokságban indul. Mindeközben együttműködési megállapodást kötött a Veres Tibor érdekeltségébe tartozó budapesti BVSC-vel.

A Civil Zrt. leánycégének is új gazdája lehet.

Kapcsolódó cikk Pintér Sándor körei kivonulhatnak a ferihegyi reptérről is A Civil Zrt. leánycégének is új gazdája lehet.

A Civil Zrt.-hez hasonlóan a Civil Rendszertechnika Zrt. is rendre nyeri az állami megbízásokat. Legutóbb júniusban a Lázár János felügyelete alatt működő MÁV-START Zrt. kötött keretszerződést a társasággal legfeljebb 250 helyszín távfelügyeletére, amely magában foglalja a riasztók beszerelését és a meglévő berendezések karbantartását a személy- és pénztárbiztonság, valamint a rendszerek zavartalan működésének biztosítása érdekében. Szolgáltatásaira a Városliget Zrt. és a Semmelweis Egyetem is igényt tart.

A Civil Zrt. sokáig Pintér Sándor belügyminiszter tulajdonában állt, amíg miniszterré nem nevezték — 2003 és 2010 között közvetlen irányítást biztosító részesedése volt. A társaság azonban egészen mostanáig a belügyminiszter bizalmasaihoz tartozott: júliusig az igazgatóság elnöke Tasnádi László volt, aki 2016 végéig Pintér rendészeti államtitkáraként dolgozott. Július 10-től már Nyerges Zsolt tölti be ezt a posztot.

A Gazdasági Versenyhivatal július 8-án engedélyezte , hogy Nyerges Zsolt cégcsoportja a N.E.Z. Capital Kft.-n keresztül megvegye a Civil Biztonsági Zrt.-t, az Opten adatbázisa szerint pedig július 10-e óta már a milliárdos NER-es vállalkozó a tulajdonosa a legnagyobb hazai őrző-védő társaságnak, amit július 17-én jegyzett be a bíróság.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!