Ki volt a gyorsabb: Magyar Péterék vagy a lengyelek?

Óriási és teljesen érthető örömünnep vette kezdetét a közösségi médiában Magyar Péter miniszterelnök és a vele Brüsszelbe tartó miniszterek közösségi oldalain, miután a belga fővárosban a magyar kormányfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentették, hogy megnyílt az út Magyarország számára a korábban jogállamisági problémák miatt évekig befagyasztva tartott európai uniós források előtt.
Magyar Péter mellett Orbán Anita külügyminiszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Kármán András pénzügyminiszter is történelmi megállapodásról, a Tisza Párt legfontosabb ígéretének teljesítéséről írtak.
Ennyi az annyi
Az uniós pénzek tényleges lehívása a jogállamiságot érintő reformokhoz, illetve a korrupcióellenes lépések megtételéhez kötődnek.
Ilyen Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez, az Integritás Hatóság jogköreinek kiterjesztése, illetve a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása. „A bevallások nemcsak részletesebbek lesznek, hanem a hatóság is felülvizsgálhatja ezeket” – fogalmazott Vitézy Dávid a közösségi oldalára feltöltött videójában. Emellett a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) esetében fennálló összeférhetetlenségek felszámolása is ebbe a sorba illeszkedik.
Magyar Péter miniszterelnök a pénteki brüsszeli sajtótájékoztatón bejelentette, hogy összesen 16,4 milliárd euró (jelenlegi árfolyamon közel 6 ezer milliárd forint) válik elérhetővé Magyarország számára.
Ebből 10 milliárd eurónyi forrás a koronavírus-járvány kezelése céljából létrehozott Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből (RRF) származik és itt szorít leginkább az idő: a forrásokat ugyanis 2026. augusztus 31-ig lehet lehívni a különböző projektekre.
Emellett 2,2 milliárd eurót lehet költeni egyéb európai uniós operatív programokból kutatásfejlesztésre és egyetemi innovációra. 4,2 milliárd euró pedig a 2021-2027 közötti EU-s költségvetés kohéziós forrásaiból érkezhet (2 milliárd eurót ebből a keretből már nem lehetett megmenteni), amelyeket közlekedési, környezetvédelmi, vízügyi és a közműveket érintő beruházásokra, fejlesztésekre lehet fordítani. Itt a határidő sem sürget annyira, hiszen 2029-ig, 2030-ig érkezhetnek meg ezek a pénzek a magyar gazdaságba, például új HÉV-szerelvények vagy vasúti kocsik formájában.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig kiemelte, hogy a feloldott 16,4 milliárd euróból az elektromos hálózat országos fejlesztését, a kis- és középvállalkozások támogatását, valamint a lakhatási válság enyhítését (bérlakások építése, új kollégiumi férőhelyek) is finanszírozhatja majd a kormány.
Magyar-kormány vs. Tusk-kormány
A Tisza Párt egyik legfontosabb és legsürgetőbb választási ígérete az európai uniós források hazahozatala, illetve az ehhez szükséges jogállamisági reformok, korrupcióellenes intézkedések megtétele volt.
Leginkább emiatt hasonlították sokan a kampányban a Tisza Pártot a Donald Tusk vezette lengyel Polgári Platformhoz (PO), amely szintén a Lengyelország számára befagyasztott európai uniós források feloldását tartotta az elsődleges feladatának.
A 2023. október 15-én tartott lengyelországi parlamenti választásokon a hatalmon lévő Jog és Igazságosság (PiS) végül nem tudta megszerezni a kormányalakításhoz szükséges többséget, Tuskék „népfrontja” pedig véget vetett Mateusz Morawiecki 6 éve tartó miniszterelnökségének.
Donald Tuskot december 13-án választották hivatalosan is kormányfővé, majd két nappal később, december 15-én érkezett a bejelentés, hogy a lengyel kormány még abban az évben biztosan számolhat egy több mint 5 milliárd eurós összeggel, amit a REPowerEU keretében energetikai projektekre használhat fel.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke akkor úgy nyilatkozott, hogy üdvözli az új lengyel kormány elkötelezettségét, hogy a „jogállamiságot a programjának élére helyezi”. Tusk az előlegek folyósítását „karácsonyi ajándéknak” nevezte.
A pénzek feloldásának kulcsa a lengyel igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítása volt, ami jelentősen sérült a PiS-kormány idején, például a bírói kinevezések kapcsán. A 7-es cikkely szerinti eljárást Brüsszel még 2017-ben indította emiatt Varsóval szemben.
Az első EU-s előlegek kifizetése tehát az új kormány felállása után Lengyelországban gyorsabban történt meg. Azonban az igazi áttörésre a lengyeleknél tovább kellett várni, mint Magyarországon, ahol a Tisza-kormány május 12-i megalakulása és a május 29-i megállapodás között nagyjából 2 és fél hét telt el.
Ursula von der Leyen 2024. február 23-án, tehát a Tusk-kormány megalakulása után bő két hónappal látogatott Varsóba, ahol bejelentette, hogy Lengyelország több lépéssel is bizonyította, hogy elkötelezett az igazságügyi reformokat és a jogállamiság helyreállítását illetően. Ezért az Európai Bizottság a rákövetkező héten (február utolsó hetében) két döntéssel összesen 137 milliárd euró előtt nyitotta meg az utat Lengyelország számára.
Ezek az összegek – ugyanúgy, mint Magyarország esetében – a Helyreállítási Alap és a 2021–2027 közötti kohéziós politika forrásait is érintették. Igaz, jóval nagyobb összegekről volt szó.
Az RRF-en belül a lengyel gazdaságba (vissza nem térítendő támogatások és kedvezményes hitelek formájában) közel 60 milliárd euró áramolhat 2026. augusztus 31-ig (ez idehaza 10 milliárd euró, igaz, a lengyel gazdaság négyszer nagyobb a magyarnál), míg a jelenleg is futó, 6 éves EU-s költségvetés kohéziós alapjából Lengyelországnak összesen nagyjából 76 milliárd euró járt (szemben Magyarország 22 milliárd eurójával).
Ez ugyanakkor csak az első lépés volt. A Helyreállítási Alapban feloldott 10 milliárd eurónyi forrás helyét augusztus 31-ig kell megtalálni a magyar gazdaságban.
„Most az a feladat, hogy az államot képessé tegyük arra, hogy a megszerzett forrásokat gyorsan, hatékonyan és a közérdeket szem előtt tartva használja fel”
– fogalmazott Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez sem lesz könnyű menet.