Kiábrándító növekedést és reformokat vár Magyarországtól az OECD

Már Donald Trump tavaly novemberi megválasztása után sejteni lehetett, hogy a 2025-ös év egyik legfontosabb globális gazdasági kihívása az amerikai adminisztráció által elindított kereskedelmi háború lesz. A „Liberation Day”, vagyis április eleje óta számos fordulatot láthattunk a vámok kérdésében, most pedig úgy tűnik, hogy nyugvópontra jutott a történet – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

A globális gazdaság ellenálló volt, az Egyesült Államok pedig még csak most érezheti meg a vámok hatását

A portál a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb tanulmányát idézi, amely szerint az euróövezet GDP-je idén 1,3 százalékkal, jövőre 1,2 százalékkal, majd 2027-ben 1,4 százalékkal bővülhet. Ezzel pedig nagyon közel kerülhet az Egyesült Államok növekedési szintjéhez. Az OECD szerint a következő években a világ nagy erőközpontjai egy lassuló növekedési pályára állhatnak rá. Kína is lassulhat, miközben India töretlenül zárkózik.

A szervezet Magyarországgal is külön foglalkozott, és idén mindössze 0,3 százalékos GDP-növekedést valószínűsít. A teljes cikkből az is kiderül, hogy jövőre és azt követően mire számít az OECD a magyar gazdaságtól, és hogy hol helyezkedünk el ezzel a régiós országok mezőnyében? De arról is olvashatnak, hogy milyen reformintékzedéseket javasolnak a magyar kormánynak, és hogy mi történhet a hazai és az európai gazdaságokkal, hogyha véget ér az orosz-ukrán háború.