Kiábrándító növekedést és reformokat vár Magyarországtól az OECD

Imre Lőrinc
Mindössze 0,3 százalékos GDP-növekedésre számít idén Magyarországtól a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. Az OECD szerint jövőre sem érhetjük el a 2 százalékos ütemet, és az orosz-ukrán háború befejezésétől sem várhatunk csodát. Globálisan is egy alacsonyabb növekedési pályára van kilátás, de az euróövezet meglepően jól tartja magát.

Már Donald Trump tavaly novemberi megválasztása után sejteni lehetett, hogy a 2025-ös év egyik legfontosabb globális gazdasági kihívása az amerikai adminisztráció által elindított kereskedelmi háború lesz. A „Liberation Day”, vagyis április eleje óta számos fordulatot láthattunk a vámok kérdésében, most pedig úgy tűnik, hogy nyugvópontra jutott a történet – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár

A globális gazdaság ellenálló volt, az Egyesült Államok pedig még csak most érezheti meg a vámok hatását
Fotó: Depositphotos.com

A portál a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb tanulmányát idézi, amely szerint az euróövezet GDP-je idén 1,3 százalékkal, jövőre 1,2 százalékkal, majd 2027-ben 1,4 százalékkal bővülhet. Ezzel pedig nagyon közel kerülhet az Egyesült Államok növekedési szintjéhez. Az OECD szerint a következő években a világ nagy erőközpontjai egy lassuló növekedési pályára állhatnak rá. Kína is lassulhat, miközben India töretlenül zárkózik.

A szervezet Magyarországgal is külön foglalkozott, és idén mindössze 0,3 százalékos GDP-növekedést valószínűsít. A teljes cikkből az is kiderül, hogy jövőre és azt követően mire számít az OECD a magyar gazdaságtól, és hogy hol helyezkedünk el ezzel a régiós országok mezőnyében? De arról is olvashatnak, hogy milyen reformintékzedéseket javasolnak a magyar kormánynak, és hogy mi történhet a hazai és az európai gazdaságokkal, hogyha véget ér az orosz-ukrán háború.

