Kiakadtak a kereskedők a májusi adatok miatt: „Kimúlt az árrésstop hatása”

Az Országos Kereskedelmi Szövetség hétfői közleményében a KSH májusi kiskereskedelmi adataira reagált. Mint írták, „kimúlt az árrésstop hatás a kiskereskedelmi forgalomból”: a lakossági kereslet az áprilisi, alig mérhető fellendülés után májusban visszatért az év/év 3 százalék alatti szintre, ahol februárban és márciusban is állt a felívelő infláció és a fogyasztói elbizonytalanodást fokozó kormányzati beavatkozások miatt.

Az áprilisi élénkülést szerintük az magyarázta, hogy az árrésstopos termékek kereslete árrugalmatlan és nem tárolható, ezért a nagyobb bevásárlások után szükségszerűen visszaesés következett. A kormányzat által az utolsó pillanatig lebegtetett májusi kivezetés sem ösztönözte előrehozott vásárlásokra a fogyasztókat.

Az OKSZ szerint most kezdenek jelentkezni az árrésstop káros hatásai is: egyre erősebb a beszállítói árnyomás, amit a kereskedelem önmagában nem tud ellensúlyozni, ezért szükségesnek tartják az ellátási lánc teljes együttműködését az áremelkedések fékezésére. Emellett a beruházások is jelentősen elmaradnak a korábbi szintektől, amin a plázastop szigorítását felvető kormányzati javaslat csak ront – fogalmaztak.