Kiakadtak a Spar kérésén, reagált a cég

A gyártók arra is felhívták a figyelmet, hogy az árak csökkentése a növekvő energia- és bérköltségek mellett nem mindig reális, és szerintük az egységes árcsökkentési kérés igazságtalan lehet.

A Spar a beszállítóknak küldött levélben arra hivatkozott, hogy „a külső körülmények folyamatosan és jelentősen romlottak, ez már a kiskereskedelmi tevékenység észszerű folytatását veszélyezteti.” A levél nemcsak kisebb partnerekhez, hanem nagy beszállítókhoz is eljutott, és a cég nem differenciált a kért engedmény mértékében.

A kormány árrésstoppal próbálja visszafogni az élelmiszer-inflációt, a piaci hatások pedig már érzékelhetők. A Telex szerint a Spar több beszállítóját is megkereste és 5 százalékos árengedményt kért tőlük, arra hivatkozva, hogy az intézkedés havonta 1,5 milliárd forint veszteséget okoz a cégnek.

