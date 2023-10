Kiborult a bili: megint beszólt Nagy Márton Matolcsy Györgynek

„Küklopsz-üzemmódban működik a jegybank, reméljük, nem vakul meg” – jelentette ki Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Világgazdaság jubileumi konferenciáján a kormányközeli lap beszámolója szerint. (A küklopszok egyszemű, csúf óriások voltak a görög mitológiában – a szerk.).

A gazdaságfejlesztési miniszter szerint szeptemberben hosszú idő után végre nőttek a reálbérek, másrészt – ennek a legkevésbé örül – ettől a hónaptól már pozitív lesz a reálkamat.

Hozzátette: az MNB-vel az a gond, hogy csak és kizárólag az infláció letörésével foglalkozik.

Nagy Márton a küklopszokhoz hasonlította az MNB-t. Fotó: MTI

A tárcavezető úgy véli, hogy már jövünk ki a viharból, „stratégiai nyugalomra van szükség.” Az idei az infláció letörésének éve, 2024 a növekedés helyreállításáé, mindkét tényezőben a kormány vezető szerepet tölt be, ezért a gazdaság szereplőivel próbálnak szövetkezni, fogalmazott.

Nagy Márton szerint egyszerre lehet az infláció letörése ellen küzdeni és a növekedés beindításával foglalkozni, ebben pedig kulcskérdés lesz a fogyasztás helyreállítása.

Hozzátette: az infláció kettészakította az országot: a belgazdaságot jelentősen lassította, miközben az exportorientált szektorral semmi gond nincs.

Beszélt arról is, hogy a foglalkoztatás továbbra is csúcson van. Szerinte ez a válság teljesen más, mivel nincsenek elbocsátások, ez pedig abból is ered, hogy a vállalatok is azt gondolják, átmeneti válságról van szó.