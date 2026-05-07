Kicsempésztek hatmillió hordónyi olajat a Perzsa-öbölből

A Reuters az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva azt írja, hogy áprilisban az Egyesült Arab Emírségek állami olajcége négy tankhajóra való nyersolajat juttatott át a Hormuzi-szoroson. A szállítmányok összesen 6 millió hordó olajnak megfelelő mennyiséget juttattak ki az Irán által lezárt Perzsa-öbölből.

A hajók lekapcsolt jeladókkal haladtak át a szűk szoroson. Később aztán két szállítmány esetén az olajat a tengeren más tankerekbe töltötték, hogy kisebb szállítmányokként több vevőhöz juttassák el, két esetben viszont a „blokádtörő” tankerek egyenesen Dél-Korea felé vették az irányt szállítmányukkal.

Az így átjuttatott mennyiség a töredéke a szoroson korábban kereszülhaladó olajkereskedelemnek, de jól mutatja, milyen nagy kockázatokra is hajlandók lehetnek a kereskedők a kialakult helyzetben.

A hajókat üzemeltető vállalatok nem kommentálták a lap értesüléseit.