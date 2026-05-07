Kicsempésztek hatmillió hordónyi olajat a Perzsa-öbölből

Kockázatos akció.

A Reuters az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva azt írja, hogy áprilisban az Egyesült Arab Emírségek állami olajcége négy tankhajóra való nyersolajat juttatott át a Hormuzi-szoroson. A szállítmányok összesen 6 millió hordó olajnak megfelelő mennyiséget juttattak ki az Irán által lezárt Perzsa-öbölből.

A hajók lekapcsolt jeladókkal haladtak át a szűk szoroson. Később aztán két szállítmány esetén az olajat a tengeren más tankerekbe töltötték, hogy kisebb szállítmányokként több vevőhöz juttassák el, két esetben viszont a „blokádtörő” tankerek egyenesen Dél-Korea felé vették az irányt szállítmányukkal.

Az így átjuttatott mennyiség a töredéke a szoroson korábban kereszülhaladó olajkereskedelemnek, de jól mutatja, milyen nagy kockázatokra is hajlandók lehetnek a kereskedők a kialakult helyzetben.

A hajókat üzemeltető vállalatok nem kommentálták a lap értesüléseit.

Ezzel kezdheti a Tisza az adórendszer átalakítását, de miből lesz rá pénz?

A magyarországi adórendszer eltér a közép- és kelet-európai fősodortól, amin a Tisza Párt eddig megismert elképzelései sem sokat változtatnának, hangzott el a Forvis Mazars sajtóeseményén. A tanácsadó cég immár tizennegyedik alkalommal mutatta be a 25 ország adópolitikáját összehasonlító elemzését, de persze sok szó esett a Tisza-kormány várható intézkedéseiről is. 

Nagyot kaszált kapitány István volt munkahelye

 A kiigazított nyereség meghaladta az elemzői várakozásokat.

A dízel és a benzin is olcsóbb lesz

Pénteken csökkenést tapasztalhatunk a hazai nagykereskedelmi piaci árakban.

A pánikvásárlás és a kampányosztogatás hozta össze az év egyik legnagyobb meglepetését

Minden várakozást felülmúlt a magyar kiskereskedelem márciusi teljesítménye: a benzinkutakon az üzemanyaghiánytól rettegő és a védett áron bespájzoló autósok kiugró forgalmat csináltak. De nem csak innen jött a jó teljesítmény: a lakosság azonnal költeni kezdte a választási kampányban bő kézzel osztott kormányzati juttatásokat is.

A német ipar is magára talál végre?

Ez a magyar gazdaságnak is jó hír lenne.

A cafeteria nem bérpótlék, hanem a lojalitás kulcsa?

Ahol van juttatás, ott magasabb az elégedettség és alacsonyabb a váltási szándék.

4 éve nem láttunk ilyet – kilőtt a kiskereskedelem

A védett üzemanyagárak bevezetésének hónapjában rohamot indítottak a magyar autósok a benzinkutakon, de az élelmiszereknél és a nem-élelmiszerek kategóriájában is szépen nőtt a forgalom

Többmilliós szja-visszaigénylések akadtak fenn a NAV szűrőjén

A NAV két magánszemélynél végzett kiutalás előtti vizsgálatot.

Tényleg megszünteti a TV2 a Tényeket

A Napló magazinműsor sem éli túl az újjászervezést.

GKI: javult az üzemanyagok megfizethetősége

Másfélszer annyi üzemanyagra volt elég egy uniós átlagkereset

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

