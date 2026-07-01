Kiderül, hogy mekkora hiányt hoztak össze Nagy Mártonék

Óriásit ugorhat ez az iparág Magyarországon, a lengyeleket is lehagyhatjuk?

Nem túlzás azt állítani, hogy a szélerőművek telepítésével és üzemeltetésével foglalkozó cégek lehetnek az egyik nagy nyertesei a Tisza kormányzásának. A tervek szerint ugyanis a ciklus végére több mint 90 százalékkal bővülhet a hazai szélerőművek összesített beépített kapacitása. Ha ez az ütem ténylegesen megvalósul, akkor Lengyelország is csak a hátunkat nézheti a következő években.