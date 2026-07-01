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Makró A költségvetés helyzete

Kiderül, hogy mekkora hiányt hoztak össze Nagy Mártonék

mfor.hu

A kormányzati szektor 2026. első negyedévi adatait közli ma a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A kormányzati szektor hiánya 4059 milliárd forint, a GDP 4,7 százaléka volt tavaly. Az előzetes adatok alapján az egyenleg az előző évinél 126 milliárd forinttal kedvezőbb, GDP-arányosan közel 0,5 százalékponttal javult. Tavaly a központi kormányzat hiánya 4174 milliárd forintot, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok többlete 49 és 66 milliárd forintot tett ki. A negyedik negyedévet a központi kormányzat 1791 milliárd forint, a helyi önkormányzatok 104 milliárd forint hiánnyal, a társadalombiztosítási alapok 37 milliárd forint többlettel zárták. A kormányzati szektor adóssága – a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján – 2025 végén 64 912 milliárd forint, a GDP 74,6 százaléka volt.

(MTI)

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