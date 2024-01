Kiderült, hogy most mit üzent Orbán Viktor Brüsszelnek és a magyaroknak

Az emberek nem értik a brüsszeli tolvajnyelvet

Nagy gazdasági potenciál van a Vietnámmal való kereskedéssel, ez az új világrendben egy fontos elem lesz. Orosz-ukrán háborúban is békét akarnak. Jönnek a moldávok is, velük is találkozunk. Európában választások lesznek nyáron, az európai vezetők pedig túl akarnak élni, az emberek nem értik a brüsszeli tolvajnyelvet. Elő kell jönni a farbával, meg kell mondani, ki mit akar. Ursula von der Leyen is végre megmondta, hogy mi a baja Magyarországgal: a migránsok és az LMBTQ-kérdés.