Kiderült: 500-600 millió is szunnyad egyesek bankszámláin

Tavaly is folytatódott a hazai privátbanki szolgáltatók által kezelt vagyonok és az azokat tartalmazó számlák számának növekedése – derül ki a szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk által elkészített legfrissebb Privátbanki Körképből.

A privátbanki szektor által kezelt összvagyon 2025 végén 10 százalékkal haladhatta meg az egy évvel korábbit, s új rekordot felállítva immár közel került a 13 ezer milliárd forinthoz.

Egy év alatt a legjobban, több mint másfélszeresére, 622 milliárd forintra a Hold Alapkezelő által menedzselt vagyonok gyarapodtak, az Equilor Befektetési Zrt. a 2024 véginél 40 százalékkal több, 458 milliárd forintnyi ügyfélpénzt kezelt, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a CIB állt fel, ahol az egy évvel korábbinál 18 százalékkal több, 720 milliárd forint fialt.

Sokasodtak

Fotó: DepositPhotos.com

A legtöbb privátbanki vagyont, 3676 milliárd forintnyit 2025 végén változatlanul az OTP Bank kezelte.

A privátbanki számlák 2025-ben 3 százalékkal nőhettek, s számuk már meghaladhatja a 64 ezer darabot.

Egy számlán a hazai privátbanki szolgáltatók közül (vagyis a bécsi székhelyű, de itt is jelenlévő Gutmannt nem számítva) a Hold ügyfelei tartották 2025 végén átlagban a legtöbb vagyont, közel 600 milliót, míg az egykori testvércég, a Concorde kliensei 555 milliót.

Ahhoz, hogy valaki privátbanki ügyféllé váljon, legalább 20 millió forint „beugróra” van szükség, de akad olyan pénzintézet, amely 300 millió forintos, sőt, 1 millió eurós (ez jelenlegi árfolyamon közel 386 millió forint) alsó limitet húzott.