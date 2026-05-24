2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Környezetvédelem

Kiderült, akár 250 településre szállíthattak az azbesztes osztrák bányákból

mfor.hu

Erre utalnak az EKÁER-adatok.

2015 és 2026 között több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az azbesztszennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból – írja a Pénzcentrum Németh Martin, Bük Város Önkormányzatának képviselőjének közérdekű adatigénylésére hivatkozva, amelyben a politikus arról kérdezte a hatóságot, hogy hová érkeztek szállítmányok a négy azbesztszennyezésben érintett osztrák bányából.

A cikk kiemelte, a képviselő honlapján tette közzé a több mint 250 települést tartalmazó listát, valamint két interaktív térképet, amelyek azt mutatják meg, hogy 2015 és 2026 között mely hónapokban, mely településekre és mekkora mennyiségű szállítmány érkezett. Az adatok négy érintett osztrák bányára vonatkoznak: Badersdorfra, Bernsteinre, Pilgersdorfra és Rumpersdorfra.

A portál hozzátette, Németh Martin hangsúlyozta, hogy a listában szereplő EKÁER-adatok önmagukban még nem bizonyítják, hogy az adott településre ténylegesen azbesztszennyezett anyag került. Az adatok ugyanis csak az árumozgásokat mutatják, illetve az első célállomásokat tartalmazzák.

A képviselő szerint ugyanakkor a lista segítséget jelenthet azoknak, akik szeretnék beazonosítani, hogy a környezetükben felhasznált anyagok kapcsolatban állhatnak-e az érintett bányákkal. Hozzátette: ismerve a lerakási települést és a hónapot, a potenciális érintettek számára a lista segíthet visszafejteni a környezetükben használt anyag eredetét, behatárolni a szükséges vizsgálatok körét

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Pesten nagyot megy az Otthon Start: ennyi az átlagos hitelösszeg

Pesten nagyot megy az Otthon Start: ennyi az átlagos hitelösszeg

A kistelepüléseken is meghaladja a 30 millió forintot az átlagos Otthon Start-hitelösszeg, a fővárosban pedig már a tranzakciók többségéhez igénybe veszik a hitelprogramot, amely különösen a Duna pesti oldalán pörgött fel. Az újlakás-piacot azonban alig befolyásolja az Otthon Start, mivel az igénylők 90 százaléka használt lakást akar venni a pénzből. 

Méretes pakkot hoz az új hét, csak úgy kapkodhatjuk a fejünket

Méretes pakkot hoz az új hét, csak úgy kapkodhatjuk a fejünket

Több fontos adat is megjelenik.

Fizessenek a gazdagok? Olvasóinknak bejön Magyar Péterék terve – A hét ábrája

A vagyonadó kapcsán kérdeztük önöket.

Egymásra mutogat Lázár János és Nagy Márton minisztériuma a hiányzó 260 milliárd miatt

Egymásra mutogat Lázár János és Nagy Márton minisztériuma a hiányzó 260 milliárd miatt

Két forgatókönyv létezik.

Súlyos költségvetési trükközésre bukkant Vitézy Dávid

Súlyos költségvetési trükközésre bukkant Vitézy Dávid

Egymásra mutogatnak a minisztériumok.

Nem fogad el félmegoldást Zelenszkij az uniós tagság ügyében

Nem fogad el félmegoldást Zelenszkij az uniós tagság ügyében

Nem kér Ukrajna a társult tagságból.

Hernádi Zsolt még optimista a NIS-üzlettel kapcsolatban

Hernádi Zsolt még optimista a NIS-üzlettel kapcsolatban

Intenzív tárgyalások zajlanak.

Egyre jobban szorítja az idő a Molt Szerbiában

Egyre jobban szorítja az idő a Molt Szerbiában

Elég lesz a két hét haladék?

Ítéletet hoztak a magyar gazdaságról – van min aggódnia Magyar Péteréknek

Ítéletet hoztak a magyar gazdaságról – van min aggódnia Magyar Péteréknek

Elemeztek Londonban.

Pengeélen táncol az üzemanyagpiac az utazási szezon előtt

Pengeélen táncol az üzemanyagpiac az utazási szezon előtt

Miközben Donald Trump a héten is azt sulykolta, hogy közel a megállapodás az irániakkal, a szakértők szerint kritikus helyzet előtt áll a globális üzemanyagpiac a nyári utazási szezon előtt. Magyarországon a szakértők szerint nem fenyeget ellátási összeomlás, ám ha tartósan magas marad az olaj ára, amire az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint jó esély van, fenntarthatatlan lesz a hatósági ár.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG