Kiderült, akár 250 településre szállíthattak az azbesztes osztrák bányákból

2015 és 2026 között több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az azbesztszennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból – írja a Pénzcentrum Németh Martin, Bük Város Önkormányzatának képviselőjének közérdekű adatigénylésére hivatkozva, amelyben a politikus arról kérdezte a hatóságot, hogy hová érkeztek szállítmányok a négy azbesztszennyezésben érintett osztrák bányából.

A cikk kiemelte, a képviselő honlapján tette közzé a több mint 250 települést tartalmazó listát, valamint két interaktív térképet, amelyek azt mutatják meg, hogy 2015 és 2026 között mely hónapokban, mely településekre és mekkora mennyiségű szállítmány érkezett. Az adatok négy érintett osztrák bányára vonatkoznak: Badersdorfra, Bernsteinre, Pilgersdorfra és Rumpersdorfra.

A portál hozzátette, Németh Martin hangsúlyozta, hogy a listában szereplő EKÁER-adatok önmagukban még nem bizonyítják, hogy az adott településre ténylegesen azbesztszennyezett anyag került. Az adatok ugyanis csak az árumozgásokat mutatják, illetve az első célállomásokat tartalmazzák.

A képviselő szerint ugyanakkor a lista segítséget jelenthet azoknak, akik szeretnék beazonosítani, hogy a környezetükben felhasznált anyagok kapcsolatban állhatnak-e az érintett bányákkal. Hozzátette: ismerve a lerakási települést és a hónapot, a potenciális érintettek számára a lista segíthet visszafejteni a környezetükben használt anyag eredetét, behatárolni a szükséges vizsgálatok körét