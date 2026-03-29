Kiderült, hogy melyik ország növekedése és inflációja lehet idén a legmagasabb

Imre Lőrinc
Idén is Ázsiában kell keresni a legdinamikusabban bővülő gazdaságokat. Az elmúlt évhez hasonlóan ismét India, Indonézia és Kína GDP-növekedése lehet a legnagyobb, de az iráni háború következtében mindenhol lassulást vár a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb előrejelzésében. A Hormuzi-szoros blokádja félelmetes inflációs sokkal fenyeget, amiért a szervezet máris több mint 1 százalékponttal magasabbra várja a drágulás ütemét a fejlett országokban, mint a konfliktus kirobbanása előtt. 

„A közel-keleti helyzet próbára teszi a globális gazdaság ellenálló képességét. Arra számítunk, hogy a világgazdaság növekedése továbbra is erős marad, de lassabb lesz, mint amilyet a háború kirobbanása előtt vártunk. Az infláció pedig lényegesen magasabb lehet” – mutatta be a Gazdasági és Együttműködési Szervezet (OECD) legfrissebb előrejelzését Mathias Cormann, a szervezet főtitkára. Az OECD előrejelzési horizontján még 2027 második félévében sem érheti el a globális GDP-bővülés azt az ütemet, amire februárban, a konfliktus kirobbanása előtt számítottak – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu

Összességében 2026-ban 2,9, 2027-ben pedig 3 százalékos növekedés valósulhat meg globálisan. 2025 után idén és jövőre is India, Indonézia és Kína gazdasága bővülhet a legdinamikusabban. Ugyanakkor mindhárom ország potenciálisan az egy évvel korábbi szintje alatt teljesíthet. India növekedése 7,6 százalékról 6,1, Indonéziáé 5,1-ről 4,8, míg Kínáé 5-ről 4,4 százalékra lassulhat.

Az OECD emellett 1,2 százalékkal megemelte a G20-országokra vonatkozó, 2026-os inflációs előrejelzését. A szervezet szerint idén 4 százalék lehet az átlagos áremelkedési ütem, ami ráadásul számos gazdasági ágazatba átgyűrűzhet és a pénzpiacokra is nyomást helyezhet.

A legnagyobb mértékű inflációs növekményt épp a legsérülékenyebb helyzetben lévő Argentínától várja a szervezet: a decemberi előrejelzéshez képest 13,7 százalékponttal lehet magasabb az áremelkedés üteme. Majd Törökország jön 5,9 és India 1,7 százalékkal. Az euróövezetben az OECD jelenlegi várakozása szerint 0,7 százalékponttal lehet nagyobb a drágulás üteme. Nem véletlen, hogy a piac már két, egyaránt 25 bázispontos kamatemelést is vár az Európai Központi Banktól.

A teljes cikkben arról is olvashatnak, hogy az OECD miben bízik, mikortól kezdhetnek ismét csökkenni a világpiaci energiaárak. Emellett olvashatnak a 2022-es, orosz-ukrán háború és a 2026-os, iráni háború miatt kialakuló energiaválság összehasonlításáról, illetve a Magyar Nemzeti Bank hazai növekedési és inflációs kilátásairól.

Mennyire van jó erőben a magyar gazdaság? Fontos adatsor jelent meg – A hét ábrája

Érdekes adatokat tett közzé az Eurostat.

Hazajönnek a most külföldön tanuló, dolgozó fiatalok?

Erről is beszélt Jaksity György a Klasszis Klub e heti adásában.

Nagyon aggasztó, hogy nem hat a szómágia az olajpiacra – Mfor Üzemanyagár-figyelő

Donald Trump ugyan néhány naponta belengeti, hogy az iráni háború lezárul, közel a megegyezés, ezt Teherán rendre cáfolja. Így átmenetileg ugyan látunk áresést az olaj piacán, de ezt rendre újabb felpattanás követi. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint ez kifejezetten aggasztó, mert az árstop ugyan jelenleg védi a magyar autósokat, ez csak korlátozott ideig lesz fenntartható.

Kiderült, mennyit keres egy átlagos focista a magyar első osztályban

Többet költenek a magyar első osztályú labdarúgó-csapatok a játékosok fizetésére, mint a horvát, vagy a norvég élvonal klubjai. Ez derült ki többek között az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA éves jelentéséből.

Lejtmenettel zárta a hetet a forint

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint pénteken, az egész hetet nézve viszont pozitív a mérleg. 

Minden alsóházi képviselő az üzemanyag-ársapkára szavazott Lengyelországban

Lengyelország is korlátozást vezethet be az üzemanyagok kiskereskedelmi árára, ha az alsóház döntését a Szenátus és az elnök is jóváhagyja. Donald Tusk miniszterelnök arról is beszélt, hogy az üzemanyagokat terhelő áfát 23 százalékról 8 százalékra csökkentené.

Ausztriában is betilthatják a közösségimédia-platformokat a gyerekeknek

Az osztrák kormánykoalíció megállapodott arról, hogy a 14 éven aluli gyerekeknek korlátozzák a közösségimédia-hozzáférését. Már csak az a kérdés, mikor: a francia kormány már januárban döntött, ott 15 év a korhatár.

Haranglábat és kerti tárolót is felkapott a szél, nyolcezer lakásban nincs fűtés

Szombathely jelentős részén szünetel a távhőszolgáltatás, jelenleg nyolcezer lakásban nincs fűtés. Erről tájékoztatta Pintér Sándor belügyminiszter Orbán Viktort. A zalai tűzoltók sok riasztást kaptak a viharos időjárás miatt.

Jaksity György: Kormányváltás után sem látom reálisnak a 27 százalékos áfa csökkentését

A Concorde Értékpapír Zrt. közgazdász alapítója, elnöke a március 24-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 94. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Két ország is van a régióban, ahol olcsóbb a tankolás, mint Magyarországon

Szlovákiában és Bulgáriában is olcsóbbak az üzemanyagok a magyarországi védett árnál. Az ársapka a szakértők szerint hosszútávon nem fenntartható, eközben az üzemanyagok piaci ára már az olasz szintet közelíti. 

