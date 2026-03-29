Kiderült, hogy melyik ország növekedése és inflációja lehet idén a legmagasabb

„A közel-keleti helyzet próbára teszi a globális gazdaság ellenálló képességét. Arra számítunk, hogy a világgazdaság növekedése továbbra is erős marad, de lassabb lesz, mint amilyet a háború kirobbanása előtt vártunk. Az infláció pedig lényegesen magasabb lehet” – mutatta be a Gazdasági és Együttműködési Szervezet (OECD) legfrissebb előrejelzését Mathias Cormann, a szervezet főtitkára. Az OECD előrejelzési horizontján még 2027 második félévében sem érheti el a globális GDP-bővülés azt az ütemet, amire februárban, a konfliktus kirobbanása előtt számítottak – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu

Összességében 2026-ban 2,9, 2027-ben pedig 3 százalékos növekedés valósulhat meg globálisan. 2025 után idén és jövőre is India, Indonézia és Kína gazdasága bővülhet a legdinamikusabban. Ugyanakkor mindhárom ország potenciálisan az egy évvel korábbi szintje alatt teljesíthet. India növekedése 7,6 százalékról 6,1, Indonéziáé 5,1-ről 4,8, míg Kínáé 5-ről 4,4 százalékra lassulhat.

Az OECD emellett 1,2 százalékkal megemelte a G20-országokra vonatkozó, 2026-os inflációs előrejelzését. A szervezet szerint idén 4 százalék lehet az átlagos áremelkedési ütem, ami ráadásul számos gazdasági ágazatba átgyűrűzhet és a pénzpiacokra is nyomást helyezhet.

A legnagyobb mértékű inflációs növekményt épp a legsérülékenyebb helyzetben lévő Argentínától várja a szervezet: a decemberi előrejelzéshez képest 13,7 százalékponttal lehet magasabb az áremelkedés üteme. Majd Törökország jön 5,9 és India 1,7 százalékkal. Az euróövezetben az OECD jelenlegi várakozása szerint 0,7 százalékponttal lehet nagyobb a drágulás üteme. Nem véletlen, hogy a piac már két, egyaránt 25 bázispontos kamatemelést is vár az Európai Központi Banktól.

A teljes cikkben arról is olvashatnak, hogy az OECD miben bízik, mikortól kezdhetnek ismét csökkenni a világpiaci energiaárak. Emellett olvashatnak a 2022-es, orosz-ukrán háború és a 2026-os, iráni háború miatt kialakuló energiaválság összehasonlításáról, illetve a Magyar Nemzeti Bank hazai növekedési és inflációs kilátásairól.