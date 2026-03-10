2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró Energiapiac Üzemanyagok Mol

Kiderült, hogy mennyibe kerül a frissen bejelentett jövedékiadó-csökkentés

mfor.hu

A védett árakkal kapcsolatban tartott háttérbeszélgetést Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára és Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

Az esemény legfontosabb üzenete az volt, hogy a stratégiai készletek felszabadítása nyomán a nagykereskedők olcsóbban kapnak üzemanyagot, így marad árrésük nekik és a kiskereskedőknek is – számol be róla a Portfolio. A március 10-től hatályos védett árakkal kapcsolatos, Magyar Közlönyben megjelent rendeletről ebben a cikkben olvashatnak:

Gerlaki Bence, a beszélgetést azzal kezdte, hogy a stratégiai készlethez is hozzányúl a kormány, amely azonban itt hagy margint a nagykereskedőnél és a kiskereskedőnél is.

A kiskereskedelmi margint a kormány nem tünteti el. A nagykereskedelmi ár nem mehet a meghatározott ár fölé, de készletfelszabadítás is történik, ezért van tér a kereskedelmi árrésre – tette hozzá az államtitkár.

Majd a Portfolio kérdésére részletezte:

A kitárolt ár tartalmaz egy bruttó árrést a nagykereskedők és a kiskereskedők számára is – magyarázta Gerlaki Bence. A nettó árakat szabályozza a kormány: 251 forinton adja ki a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a nagykereskedőnek a benzin literjét és ezt 286 forinton adhatja tovább a nagykereskedő a kiskereskedőnek. A dízelnél ez a két érték 280 és 315 forint.

Steiner Attila ehhez hozzáfűzte: a helyzet kiélezett, a régióban feszes a kereslet-kínálat helyzete, a Barátság kőolajvezeték kiesésével. „Nagyon fontos volt, hogy ne alakítsunk ki az ellátásbiztonság szempontjából fenntarthatatlan helyzetet, de be kellett vezetni a fogyasztók védelme érdekében ezt az intézkedéscsomagot – magyarázta.

„A teljes csomagot egyben kell kezelni és az egésznek a készletfelszabadítás az alapja.”

Gerlaki Bence arról is beszélt, hogy a jövedékiadó-csökkentés (az európai uniós minimumszintre) is fontos szerepet játszik. „19 forint a csökkentés mértéke, áfával növelve ez a mérték 24 forint. Havi 10-12 milliárd forintos költségvetési hatással számolunk emiatt” - mondta az NGM adóügyekért felelős államtitkára.

„Vagyis a teherviselésbe az állam is beszáll” – tette hozzá.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A lehető legrosszabbkor jött a legújabb energiaár-sokk

Többek között emiatt nem tudnak felhőtlenül örülni a hazai makrogazdasági elemzők a meglepően alacsony februári éves inflációs adatnak.

Valami történt, hatalmas fordulatot jelez a munkaerőpiaci mutató

Valami történt, hatalmas fordulatot jelez a munkaerőpiaci mutató

Javuló kilátásokat mutatnak a hazai cégek toborzási tervei: 2026 második negyedévében a magyar munkáltatók 35 százaléka tervezi bővíteni jelenlegi munkaerőkeretét, miközben csökkentést csupán 17 százalékuk jelez előre – derül ki a Manpower Magyarország Munkaerőpiaci Előrejelzéséből.

A forint nehéz napjai rávilágítottak a gazdaság gondjaira is

A forint nehéz napjai rávilágítottak a gazdaság gondjaira is

Több tényező látszott a forintgyengülés mögött.

Elképesztő: csaknem tíz éve nem rukkolt elő ilyen jó adattal az állami hivatal

Elképesztő: több mint kilenc éve nem rukkolt elő ilyen jó adattal az állami hivatal

A KSH kedd reggeli közlése szerint az éves infláció februárban 1,4 százalék lett, amelynél alacsonyabb utoljára 2016 novemberében volt.

Pozitív példaként említette Putyin Magyarországot, így térne vissza Oroszország Európába

Pozitív példaként említette Putyin Magyarországot, így térne vissza Oroszország Európába

Az orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország megbízható energiahordozó-szállító, nyitottak az együttműködésre. Azt azonban kikötötte, hogy az európaiaknak hosszú távon el kell kötelezniük magukat.

Megjelent a rendelet, itt vannak a védett áras rendszer részletei

Megjelent a rendelet, itt vannak a védett áras rendszer részletei

Már olvasható a március 10-től hatályba lépett rendelet a Magyar Közlönyben a védett üzemanyagárakkal kapcsolatban.

Még az unión belül is gyengének számít a magyar gazdaság teljesítménye

Mind növekedését, mind az egy főre jutó GDP-t tekintve a vert mezőnyben, a lista utolsó traktusában teljesített a magyar gazdaság 2025-ben. Nagyon lemaradtunk mind az uniós átlagtól, mind a hozzánk hasonló gazdasági szerkezetű országoktól. Továbbra is álom, hogy utolérjük Ausztriát.

Putyin megüzente: Oroszország kész Európával dolgozni

Putyin megüzente: Oroszország kész Európával dolgozni

Az orosz elnök szerint energiaválság van.

Kiskutak

Jönnek a védett árak: várható-e olyan Armageddon, mint a bezinárstop idején?

Az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében Magyarországot is elérte a nemzetközi üzemanyagár-robbanás. Ezért a magyar kormány védett árat vezet be mindkét üzemanyagtípus esetében – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a kormány hétfő délutáni rendkívüli ülését követően. A Független Benzinkutak Szövetsége egészen mást javasolt, de vajon hogyan kerülhetők el az ellátási problémák?

Itt van Magyar Péter válasza a kormány új tervére

Itt van Magyar Péter válasza a kormány új tervére

A Tisza Párt elnöke is reagált a védett árra.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168