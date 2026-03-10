Kiderült, hogy mennyibe kerül a frissen bejelentett jövedékiadó-csökkentés

Az esemény legfontosabb üzenete az volt, hogy a stratégiai készletek felszabadítása nyomán a nagykereskedők olcsóbban kapnak üzemanyagot, így marad árrésük nekik és a kiskereskedőknek is – számol be róla a Portfolio. A március 10-től hatályos védett árakkal kapcsolatos, Magyar Közlönyben megjelent rendeletről ebben a cikkben olvashatnak:

Kapcsolódó cikk Megjelent a rendelet, itt vannak a védett áras rendszer részletei Az üzemanyagok jövedéki adója is csökken.

Gerlaki Bence, a beszélgetést azzal kezdte, hogy a stratégiai készlethez is hozzányúl a kormány, amely azonban itt hagy margint a nagykereskedőnél és a kiskereskedőnél is.

A kiskereskedelmi margint a kormány nem tünteti el. A nagykereskedelmi ár nem mehet a meghatározott ár fölé, de készletfelszabadítás is történik, ezért van tér a kereskedelmi árrésre – tette hozzá az államtitkár.

Majd a Portfolio kérdésére részletezte:

A kitárolt ár tartalmaz egy bruttó árrést a nagykereskedők és a kiskereskedők számára is – magyarázta Gerlaki Bence. A nettó árakat szabályozza a kormány: 251 forinton adja ki a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a nagykereskedőnek a benzin literjét és ezt 286 forinton adhatja tovább a nagykereskedő a kiskereskedőnek. A dízelnél ez a két érték 280 és 315 forint.

Steiner Attila ehhez hozzáfűzte: a helyzet kiélezett, a régióban feszes a kereslet-kínálat helyzete, a Barátság kőolajvezeték kiesésével. „Nagyon fontos volt, hogy ne alakítsunk ki az ellátásbiztonság szempontjából fenntarthatatlan helyzetet, de be kellett vezetni a fogyasztók védelme érdekében ezt az intézkedéscsomagot – magyarázta.

„A teljes csomagot egyben kell kezelni és az egésznek a készletfelszabadítás az alapja.”

Gerlaki Bence arról is beszélt, hogy a jövedékiadó-csökkentés (az európai uniós minimumszintre) is fontos szerepet játszik. „19 forint a csökkentés mértéke, áfával növelve ez a mérték 24 forint. Havi 10-12 milliárd forintos költségvetési hatással számolunk emiatt” - mondta az NGM adóügyekért felelős államtitkára.

„Vagyis a teherviselésbe az állam is beszáll” – tette hozzá.