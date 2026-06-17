Kiderült, hogy mennyit kerestek a magyarok áprilisban

2026 áprilisában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772 200, a nettó átlagkereset 541 200 forint volt – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

A bruttó átlagkereset 9,0, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 616 000, a nettó kereset mediánértéke 436 400 forintot ért el, 9,1, illetve 11,1 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.