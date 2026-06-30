Kiderült, hogyan hatott az erős forint a külkereskedelemre májusban

Májusban 502 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 5,1 százalékkal, a behozatalé 2,0 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakinál – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

2026. májusban a kivitel értéke 13,2 milliárd euró (4741 milliárd forint), a behozatalé 12,7 milliárd euró (4561 milliárd forint) volt. Euróban kifejezve az export értéke 7,4 százalékkal, az importé 6,3 százalékkal nőtt tavaly májushoz képest. A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,5 százalékkal nőtt, a behozatalban 3,8 százalékkal csökkent az előző év azonos havihoz viszonyítva. A cserearány 4,4 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 11 százalékkal, a dollárral szemben 14 százalékkal erősödött.

A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 1,0 százalékkal, importvolumene 4,7 százalékkal nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport forgalomváltozása a kiviteli oldalon 0,3 százalékponttal fogta vissza a teljes export, a behozatalban 2,1 százalékponttal ellensúlyozta a teljes import volumencsökkenését.

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A feldolgozott termékek exportvolumene 11 százalékkal, importvolumene 7,4 százalékkal csökkent. A feldolgozott termékek árufőcsoport volumenváltozása az exportban 3,3 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel, az importban 2,7 százalékponttal fokozta a teljes behozatal volumencsökkenését.

Az energiahordozók exportvolumene 52 százalékkal, az importjuké 12 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az exportoldalon 2,1 százalékponttal erősítette a teljes kivitel, az importoldalon 1,1 százalékponttal fokozta a teljes behozatal volumencsökkenését.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 2,9 százalékkal, a behozatalé 3,7 százalékkal csökkent. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban és az importban egyaránt 0,3 százalékponttal járult hozzá az adott irányú teljes forgalom volumencsökkenéséhez – közölte a KSH.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.