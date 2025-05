Kiderült, hogyan teljesített Mészáros Lőrinc gyerekáruháza és luxusfogászata

Kapcsolódó cikk Mészáros Lőrinc cégei veszteség árán is gyógyítják a magyarokat A magánegészségügy egyelőre még nehéz terep.

A fogászatnak anyagilag egyelőre nem tett jót, hogy beszállt a leggazdagabb magyar: a 2023-as közel 400 millió forintos bevétel 355,7 millióra esett, a profit pedig 38,2 millió forintról 10,4 millióra. Ennek ellenére jelentős osztalékot szavaztak meg: 68,2 millió forintot, vagyis az eredménytartalékból is kiemeltek 57 milliót. Ez még csak a kezdet, hiszen terjeszkednek: egy XII. kerületi palotában nyithat ki még az idén az új rendelőjük.

A Brendon Gyremekáruházak Kft. a jelentős infláció miatt is növelni tudta a bevételeit: a 2023-as 15,5 milliárd forintról 16,5 milliárdra. A profit viszont csökkent: 387,6 millió forintról 118,6 millióra. Osztalékot nem fizettek. Még nem köztudott, de Mészáros Lőrincnek van egy saját magazinja is, ez pedig a Baba Patika, amit a Baba Magazin Kft. ad ki. Az oldalukon elérhető információk szerint a Baba Patika oldalain hiteles és hasznos információkhoz lehet jutni. Szakíróik többek között orvosok, gyermekorvosok, pszichológusok, dietetikusok, gyógytornászok, gyógypedagógusok, a szakma legkiválóbb ismerői írnak olyan témákban, amelyek a kismamákat, az édesanyákat és rajtuk keresztül az egész családot érdeklik. A szakértői cikkek mellett időnként könnyedebb hangvételre váltanak, hogy tippjeikkel segítsék a babás mindennapokat.

Ha van különös elem Mészáros Lőrinc cégbirodalmában, akkor az a Brendon gyerekáruház. Az tavaly április közepén derült ki, hogy sikeres megállapodást követően adásvételi szerződést írt alá a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt., amely értelmében egyedüli tulajdonosa lett Magyarország piacvezető kiskereskedelmi baba áruházláncának, a Brendon Holding Kft.-nek. Ehhez a céghez tartozik a Brendon Gyermekáruházak Kft. (bérelt ingatlanokban 17 saját üzletet üzemeltet) és a Baba Magazin Kiadói Kft. is, a 2024-es beszámolóik alapján pedig úgy tűnik, hogy a felcsúti mindenes nagyon jó vételt csinált.

Mészáros Lőrinchez tartozik a Baba Patika magazin is, amely szintén nyereséget termelt a felcsúti milliárdosnak.

