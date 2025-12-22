3p
Makró Belgium Európai Unió Franciaország Hitel Olaszország Orosz-ukrán konfliktus Orbán Viktor

Kiderült, ki fogta le Orbán Viktor kezét Brüsszelben

mfor.hu

Miért nem vétózta meg az uniós hitelfelvételt?

Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteken egyértelmű győzelemként keretezte, hogy az uniós csúcson elvetették a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna támogatására történő felhasználását, illetve azt, hogy Magyarország nem vállalt részt az e helyett az uniós költségvetés terhére felvett 90 milliárd eurós hitel kamatainak fizetéséből.

Azonban eredetileg a magyar kormány minden közös, Ukrajna támogatására felvett hitelt mereven elutasított. Ráadásul, ha elfogadjuk a magyar kormány érvelését, miszerint Ukrajna további támogatása a háború szükségtelen meghosszabbítását jelenti, akkor ezzel a lépéssel éppen Orbán Viktor legfontosabb, de legalábbis legtöbbet hangoztatott céljától, a béke megteremtésétől kerültünk messzebb.

Nem véletlen, hogy pénteki, brüsszeli sajtótájékoztatóján maga a magyar kormányfő is arról beszélt, hogy felmerült benne a vétó lehetősége. Ahogy mondta, egy olyan pillanat, amikor felvetődött benne, hogy az Ukrajnát támogató közös hitelfelvételt meg tudná vétózni, ugyanis a költségvetés módosításához egyhangúság kell. Jelezte: beszélt is erről mindenkivel, akivel kell, „a nagyfiúkkal”, de az a meggyőződés alakult ki benne, hogy Magyarország nem bírná ki, hogy egyszerre legyen az „összes nagy európai háborúpárti ország direkt, azonnali és közvetlen ellenségünk”, hogy „egyszerre legyen a mellkasunkon egy német, egy francia, meg egy olasz csizma”.

A Politico brüsszeli hírlevele hétfőn részleteket is közölt arról, pontosan mi történt a sorsdöntő órákban. A lap szerint Emmanuel Macron francia elnök volt az, aki a háttérben már előre a B-terv – azaz a közös hitelfelvétel – elfogadtatására készült. Macron és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök voltak aztán azok, akik csütörtök este gyorsan meg is fúrták az orosz vagyonból fizetett jóvátételi hitel tervét.

A francia elnök segédei magyar kollégáikkal ültek össze, hogy biztosítsák, amennyiben elhal a jóvátételi hitel terve, a magyar kormányfő nem fogja megvétózni a közös hitelfelvételt. A Politico forrásai szerint hasonló üzeneteket küldtek a magyar delegációnak más országok, köztük Belgium képviselői is.

„Macron személyesen is beszélt Orbán Viktorral a csúcs alatt, miközben a lehetséges magyar vétó kérdése még a levegőben lebegett”

- írja a Politico forrásaira hivatkozva.

A döntő pillanat aztán akkor jött el, amikor a magyar miniszterelnök szót kapva arról beszélt, hogy nem fogja elutasítania  közös költségvetés bevonását Ukrajna finanszírozásába. Szlováika és Csehország pedig készen állt követni ebben Magyarországot, amennyiben őket is kihagyják a hitel finanszírozásából.

„Ez az öt [Orbán, Bart de Wever belga miniszterelnök, Andrej Babis cseh miniszterelnök, Robert Fico szlovák miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz kormányfő] azért tudta ezt megcsinálni, mert Franciaország beállt a tervük mögé. Zseniális húzás volt Macrontól”

- fogalmazott egy uniós tisztviselő a jóvátételi hitel elkaszálásáról, és a közös hitel áterőltetéséről.

