Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Ingatlan

Kiderült, ki vette meg a Belügyminisztériumot

mfor.hu

Rákosrendező helyett ez is jó.

Felkerült az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szerződései közé a Belügyminisztérium palotájának adásvételi szerződése, és kiderült, hogy a Rákosrendezőtől elesett Eagle Hills vette meg a három műemléképületet. A Válasz Online a Facebook-oldalán arról írt, hogy Mohamed Alabbar arab üzletember minden bizonnyal luxusszállodává alakítja a Gresham-palota melletti minisztériumi ingatlant.

A rendkívül értékes és impozáns belvárosi épületegyüttesre végül csak egyetlen jelentkező akadt az MNV árverésén, aki letette a 12,7 milliárd forintos biztosítékot, és a három műemlék házból álló tömböt szeptember közepén végül 50,8 milliárd forintért, árverseny nélkül vihette el.

 

Az amerikai szankciók akár 700 forintig is repíthetik a magyar benzinárat

Az elmúlt hetekben nyomott olajárat láthattunk, az utóbbi napokban viszont megugrott a tőzsdei jegyzés. Ennek hátterében a friss amerikai szankciók állnak, amelyek orosz olajvállalatokat sújtanak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint emiatt az üzemanyagárak ismét emelkedésnek indulhatnak.

Itt a várva várt repülőrajt az eurozónában

Októberben közel két és fél éve a legjobb teljesítményt nyújtotta az euróövezet gazdasága az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató-intézet és a Hamburg Commercial Bank AG által közösen vezetett beszerzésimenedzser-index alapján.

Gyárfás Tamás a börtönből is biztonságban tudhatja a vagyonát

A felesége mellé a lánya is betársult a családi cégbe.

Ettől tarthat Putyin: India után Kína is behódolhat az Egyesült Államoknak

Kína is azonnal lépett az új amerikai szankciókra.

Nyílik a társadalmi olló Magyarországon

Mélyültek a társadalmi rétegek közötti vagyoni különbségek Magyarországon. 2020 után a háztartások héttizedénél csökkent a megtakarítások értéke.

Nem kerülünk ünnepi hangulatba, ha a forintra nézünk

Gyengülünk a főbb devizákkal szemben.

Adót emelne az Európai Bizottság, és ez akár az egészségünknek is jót tehet

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is küzdelmes feladatnak tartja az alkoholos italok adójának emelését, de az Európai Bizottság felvette a napirendjére. A magyar jegybank is egyetért a lépéssel, ők a kiemelten rossz minőségű röviditalok fogyasztását csökkentenék adóemeléssel. Magyarországon már nem olyan olcsó az ivás, mint öt éve: az árak megelőzték az osztrák és a német szintet is.

Nem akármilyen tárgyalásokat kezd Szijjártó Péter az amerikai kormánnyal

A paksi erőművet érinti.

Még mindig nincs gyanúsítottja az MNB-alapítványok botrányának

A nyomozás egyelőre „felderítési szakban” van még.

Lázár Jánosnál betelt a pohár, rendkívüli vizsgálatot rendelt el a Strabagnál

Az Építési és Közlekedési Minisztériumot vezető Lázár János rendkívüli auditot rendelt el az AKA Zrt.-vel és a Strabaggal szemben.

