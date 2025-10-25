Kiderült, ki vette meg a Belügyminisztériumot

Felkerült az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szerződései közé a Belügyminisztérium palotájának adásvételi szerződése, és kiderült, hogy a Rákosrendezőtől elesett Eagle Hills vette meg a három műemléképületet. A Válasz Online a Facebook-oldalán arról írt, hogy Mohamed Alabbar arab üzletember minden bizonnyal luxusszállodává alakítja a Gresham-palota melletti minisztériumi ingatlant.

A rendkívül értékes és impozáns belvárosi épületegyüttesre végül csak egyetlen jelentkező akadt az MNV árverésén, aki letette a 12,7 milliárd forintos biztosítékot, és a három műemlék házból álló tömböt szeptember közepén végül 50,8 milliárd forintért, árverseny nélkül vihette el.