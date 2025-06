Kiderült, ki vette meg a Duna Palotát 2,8 milliárdért

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Egyelőre azt azonban nem tudni, hogy a vevő pontosan mit kezdene majd a Duna Palotával, amely korábban a Nemzeti Választási Irodának is helyt adott. Az 1895-ben épült neobarokk stílusú épület 1200 fő befogadására alkalmas, benne pedig különféle méretű és funkciójú rendezvénytermek találhatók.

Scheer Sándor, a Market Építő vezérigazgatója és a hazai McDonald’s tulajdonosa, vásárolta meg a belvárosi Duna Palotát, az üzletember már eddig is több budapesti és vidéki szállodában is érdekelt volt. Az ismert konferencia- és esküvőin helyszín nyilvános árverésen, bruttó 2,3 milliárd forintért kelt el – írta meg a HVG . Az ötszintes Nádor utcai épületet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő nyílt árverésen értékesítette, a vevő a Scheer Sándorhoz köthető LTVR T20 Kft. lett.

