Kiderült, kik nyertek a 390 milliárd forintos informatikai közbeszerzésen

Szerverek és tárolók szállítására írták ki azt a 390 milliárd forintos informatikai közbeszerzést, amelynek nemrég megjelentek az eredményei – írja a Hvg. Több tucat informatikai vállalkozás győzött, köztük a 4iG Informatikai Zrt., a Telekom Rendszerintegráció Zrt., az IMG Solution Zrt., illetve az Emőri Gábor érdekeltségébe tartozó Panor Informatika Zrt.

A tender kiírója a Digitális Kormányzati Ügynökség, amelynek 2025 februárja óta az Energiaügyi Minisztérium a tulajdonosi joggyakorlója.

Az ügynökség azután került át Lantos Csaba minisztériumához, hogy tavaly januárban megtizedelték Rogán Antal portfólióját, mert a korrupciós kockázatok miatt az Egyesült Államokban átmenetileg szankciós listára került.