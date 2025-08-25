2p
Makró Borsodi Sörgyár Sportbiznisz

Kiderült, melyik lesz a válogatott hivatalos söre

mfor.hu

Három évig hosszabbítottak a felek.

A Borsodi Sörgyár hároméves megállapodást kötött a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ), melynek értelmében a Borsodi lesz a magyar férfi labdarúgó-válogatott hivatalos söre.

Felemelő és különleges élmény volt a tavalyi futball Európa-bajnokság a válogatott és azt hiszem a teljes ország számára. Nekünk pedig kivételes büszkeséget jelentett, hogy a csapat hivatalos söreként lehettünk része a szurkolásnak és az ünneplésnek egyaránt. Így nem volt kérdés számunkra, hogyha lehetőség adódik, akkor ismét szeretnénk támogatni a válogatottat. Bízunk benne, hogy a következő három év számos olyan élményt tartogat, amire boldogan koccinthatunk egy hideg korsó Borsodivalmondta Vuleta Zsolt, a Borsodi Sörgyár ügyvezetője és kereskedelmi igazgatója a szerződés aláírása kapcsán.

A Borsodi Sörgyár és a sport, valamint a labdarúgás hosszú közös múltjára utalva Spiegel György, a vállalat marketingigazgatója elmondta:

„A Borsodi Sörgyár történetének több mint öt évtizede során mindig fontos szerepet játszott a sport támogatása. Ahogy mondani szoktuk, a foci benne van a márka DNS-ében. Emellett a 2024-es tapasztalataink is egyértelművé tették, hogy ha lehetséges, akkor folytatni szeretnénk az együttműködést. Hiszünk a hosszú távú partnerségekben, ezért külön örömünkre szolgál, hogy újabb három évig a Borsodi lehet a válogatott hivatalos söre. Az előttünk álló időszakra számos meglepetéssel készülünk.” – tette hozzá.

