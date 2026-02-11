Kiderült, mennyi pénzt gyűjtünk össze az önkéntes nyugdíjpénztárakban

Éves szinten közel kilenc százalékkal emelkedett, és elérte a 3,9 millió forintot az egy pénztári tagra jutó nyugdíjszolgáltatás átlagos összege az önkéntes nyugdíjpénztáraknál 2025. első három negyedévében – erről ír Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. Ez annak köszönhető, hogy miközben a kilenc hónap alatt kifizetett szolgáltatási kiadások összege 14,3 százalékkal, 55,4 milliárd forintra nőtt egy év alatt, addig az érintett pénztártagok száma nem egészen öt százalékkal nőtt, és valamivel 14,2 ezer fölött alakult.

Másfél évi nyugdíjat sem fedez az átlagos kifizetés

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója szerint az mindenképp örvendetes tény, hogy az egy pénztártagra jutó nyugdíjszolgáltatás összege fokozatosan emelkedik – főleg úgy, hogy 2021. első kilenc hónapját figyelembe véve még a 3 millió forintot sem érte el a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint –, ám a 2025. első kilenc havi, közel négymilliós átlag sem tekinthető egyáltalán ideálisnak.

„A KSH adatai szerint az átlagnyugdíj összege 250 604 forint volt decemberben Magyarországon, ami azt jelenti, hogy egy, az átlagos összegű nyugdíj-szolgáltatásban részesülő pénztártag megtakarításai mindössze 15-16 havi átlagnyugdíjnak felelnek meg”.

A nyugdíjasok kiadásainak alakulását az Mfor is nyomon követi rendszeresen megjelenő Nyugdíjas Árkosár-indexében. A legfrissebb, februári adatok a felmérés kezdete óta a harmadik legkedvezőbb képet mutatták, erről bővebben itt olvashatnak:

Barát Mihály szerint ez rávilágít arra, hogy a nyugdíjcélú öngondoskodást minél korábban érdemes elkezdeni, hiszen a megtakarítási időszak növelésével jelentősen gyarapítható az egyéni számlán a nyugdíjkorhatár eléréséig felhalmozott összeg.

Szépen nőnek a befizetések és a vagyon is

A jegybank adatai szerint a hazai önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona új csúcsra, 2 352,4 milliárd forintra emelkedett 2025 szeptemberének végére, ami közel 9 százalékos emelkedés az egy évvel korábbi portfóliómérethez képest.

A tagdíjbevételek közben szintén kedvezően alakultak a pénztáraknál: a tagok által fizetett tagdíj 15,3 százalékos növekedés után elérte a 110 milliárd forintot, míg a munkáltatói tagdíj-hozzájárulások bő 9 százalékkal, 36,5 milliárd forint környékére emelkedtek.

„Az önkéntes nyugdíjpénztári portfólió gyarapodásának köszönhetően az egy tagra jutó, átlagos vagyon is érezhető mértékben, 2,02 millióról 2,18 millió forintra emelkedett a szeptember végéig tartó egy év alatt: nyilvánvaló ugyanakkor, hogy ezen is bőven lehetne növelni, még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy az idősebb, a nyugdíjhoz közelebb álló korosztályoknál ennél jóval magasabb az átlag”

– mutat rá a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Szinte folyamatosan kampányolnak a kasszák

A BiztosDöntés.hu önkéntes nyugdíjpénztári összehasonlítója szerint az önkéntes nyugdíjpénztáraknál közben szinte folyamatosan futnak a belépést, illetve a befizetéseket ösztönző kampányok, igaz, utóbbiakat leginkább az év utolsó hónapjaira időzítik a kasszák.

Az OTP Nyugdíjpénztár 2026. első felében futó, „Lepje meg duplán a munkavállalóit!” néven futó kampányában tízezer forint jóváírást kaphatnak az egyéni számlájukra azok az alkalmazottak, akiknek munkáltatója az OTP Nyugdíjpénztár munkáltató tagja, és juttatásként az OTP Nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást vagy adományt választja számukra.

A Gondoskodás Nyugdíjpénztár június 1-ig tartó promóciós játékában egy darab, 250 000 forint értékű MediaMarkt utalványt és 15 darab, 50 000 forint értékű Lidl digitális utalványt sorsolnak ki az új belépők között.

Az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár most futó, és március végéig tartó akciójában 10 ezer forintos tagdíj-jóváírást kaphatnak az új belépők.

Az Allianz Nyugdíjpénztárnál több akció is fut párhuzamosan. Így például az elektronikus ügyintézéshez hozzájáruló tagjai között negyedévente 100 ezer forintos vásárlási utalványt sorsol ki. Emellett „Tag HOZZ tagot” néven ajánlóprogram is fut a pénztárnál: utóbbi lényege, hogy ha a pénztártag közreműködésével egy új tag lép be, és a belépő egyéni számlájára legalább 24 000 forint összegű tagdíjbefizetés érkezik a tagsági jogviszony kezdetétől számított 6 hónapon belül, az ajánló tag 10 000 forint értékű vásárlási utalványt kap.

A pontos feltételekről az említett pénztárak oldalain érdemes tájékozódni.