2p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Európai Unió Orosz-ukrán konfliktus Szankció Orbán Viktor Ursula von der Leyen

Kiderült, mennyi pénzt kér Ursula von der Leyen Orbán Viktortól Ukrajnának

mfor.hu

Közel ezer milliárd forintot kéne bedobni a közösbe.

2,4 milliárd euró (jelen árfolyamon nagyjából 921 milliárd forint) kitettséget kellene vállalnia Magyarországnak annak a védőhálónak a keretében, amely az Ukrajnának nyújtandó, úgynevezett jóvátételi hitel biztosítékául szolgálna – derül ki laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikkéből. 

Az uniós területen befagyasztott orosz állami vagyon terhére nyújtott 210 milliárd eurós csomag esetleges visszafizetése esetén akitválódó védőháló összegét az uniós tagállamok között bruttó nemzeti jövedelmük arányában osztaná szét az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság által szorgalmazott terv. A legnagyobb kockázatot így Németország vállalná, amely a teljes 24,4 százalékáért, azaz 51,3 milliárd euróért vállalna kezességet, Franciaország pedig 16,2 százalékos arányával 34 milliárd eurós kitettséget vállalna.

Az összegek még változhatnak annak függvényében, hogy sikerül-e unión kívüli államokat is bevonni a tervbe, illetve hogy az uniós tagállamok elfogadják-e az elképzelést.

További fejlemény a jóvátételi hitel ügyében az is, hogy Franciaország egyelőre nem hajlandó közölni, mely francia kereskedelmi bankokban őriznek az orosz állam tulajdonába tartozó vagyonelemeket, és ezeket nem is kívánja a jóvátételi hitelben felhasználhatóvá tenni.

További részletek a Privátbankár cikkében olvashatók, ide kattintva>>>

Szerdán az is kiderült, hogy az Európai Bizottság akár már a jövő hétig elfogadtatná azt a lépést, hogy Magyarország ne vétózhassa meg az Oroszország elleni uniós szankciók meghosszabbítását. Erről bővebben az alábbi ajánlóra kattintva olvashat:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Látványosan csökkent a használ dízelek iránti érdeklődés novemberben

Látványosan csökkent a használt dízelek iránti érdeklődés novemberben

Több mint 40 százalékos növekedéssel az elektromos autók nyerték a novembert a használtautó piacon.

Gyorsított eljárásban csavarnák ki Orbán Viktor kezéből a vétójogot

Gyorsított eljárásban csavarnák ki Orbán Viktor kezéből a vétójogot

Bebetonozná az orosz szankciókat az unió.

Mi lesz a magyar gazdasággal a választások után? Ön is kérdezheti élőben Bokros Lajost

A közgazdász, a Horn-kormány 1995-96 közötti pénzügyminisztere fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Rekordmagasra emelkedett az egyenlőtlenség hazánkban

Rekordmagasra emelkedett az egyenlőtlenség hazánkban

Nem csak a tavalyi évhez képest emelkedett az egyenlőtlenséget jelző mutató értéke, de 2004 óra nem láthattuk ilyen magasan.

Nem az a kérdés, hogy lesz-e adóemelés

Nem az a kérdés, hogy lesz-e adóemelés

Az Orbán-kormány a propaganda segítségével elterjesztette, hogy a választások után jelentős adóemelés jöhet. Látva a folyamatokat és a hitelminősítők véleményét, ez egyre valószínűbbnek tűnik. Valahogy kontrollálni kell ugyanis az elszálló hiányt. Paradoxon, hogy a Tisza esetleges győzelme esetén az uniós pénzek megszerzése sokat segíthet, míg az újabb Fidesz-kormányra keményebb költségcsökkentés és adóemelés vár.

Átcsoportosítással trükközik a kormány az EU helyreállítási alapjánál?

Így menthetnek meg jelentős pénzösszeget. 

Pénzügyi békéltetés babaváró kölcsönöknél

Pénzügyi békéltetés a babaváró kölcsönöknél

2019 nyarától érhető el az a szabadfelhasználású személyi kölcsön, amelyet a köznyelv babaváróként emleget. A hitel törlesztését kamatmentesen kezdheti meg az igénylő pár. A konstrukció alapján, ha a futamidő első 5 évében a vállalt gyermek megszületik, akkor a kamatmentesség fennmarad, illetve három évre szüneteltethető a törlesztés is, sőt, ha meghatározott időn belül további gyermekek születnek, akkor részben vagy egészben elengedhetik a tőketartozást. A viták akkor indulnak el a pénzügyi békéltetők előtt, ha az ügyintézés során probléma merül fel.

Donald Trump meghazudtolta Orbán Viktort pénzügyi védőpajzs ügyében

Donald Trump másképp emlékszik a pénzügyi védőpajzsos „megállapodásra”, mint Orbán Viktor

Kérte, de nem kapta meg a magyar kormányfő?

Lángba borulhat a Fekete-tenger – és mind megérezhetjük

Visszacsaphatnak az oroszok az árnyékflotta elleni támadások miatt, de ez nem csak Ukrajnának fog fájni.

Szijjártó Péter

Befogadja a magyar kormány a Török Áramlatot üzemeltető céget

Magyarországra költözik a Török Áramlatot üzemeltető vállalat Hollandiából, ezzel a földgázvezeték működése továbbra is biztosított lesz minden jogi és pénzügyi támadás ellenére – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168