Kiderült, mennyi pénzt kér Ursula von der Leyen Orbán Viktortól Ukrajnának

2,4 milliárd euró (jelen árfolyamon nagyjából 921 milliárd forint) kitettséget kellene vállalnia Magyarországnak annak a védőhálónak a keretében, amely az Ukrajnának nyújtandó, úgynevezett jóvátételi hitel biztosítékául szolgálna – derül ki laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikkéből.

Az uniós területen befagyasztott orosz állami vagyon terhére nyújtott 210 milliárd eurós csomag esetleges visszafizetése esetén akitválódó védőháló összegét az uniós tagállamok között bruttó nemzeti jövedelmük arányában osztaná szét az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság által szorgalmazott terv. A legnagyobb kockázatot így Németország vállalná, amely a teljes 24,4 százalékáért, azaz 51,3 milliárd euróért vállalna kezességet, Franciaország pedig 16,2 százalékos arányával 34 milliárd eurós kitettséget vállalna.

Az összegek még változhatnak annak függvényében, hogy sikerül-e unión kívüli államokat is bevonni a tervbe, illetve hogy az uniós tagállamok elfogadják-e az elképzelést.

További fejlemény a jóvátételi hitel ügyében az is, hogy Franciaország egyelőre nem hajlandó közölni, mely francia kereskedelmi bankokban őriznek az orosz állam tulajdonába tartozó vagyonelemeket, és ezeket nem is kívánja a jóvátételi hitelben felhasználhatóvá tenni.

