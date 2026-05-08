Kiderült, mennyi volt az infláció a választás hónapjában – innen indulhat a Tisza-kormány

2026. áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.
12 hónap alatt, 2025. áprilishoz viszonyítva:
- Az élelmiszerek ára 1,5 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,9 százalékkal csökkent), ezen belül az egyéb sütőipari lisztesárué 10,5, a büféáruké 8,2, a friss hazai és déligyümölcsé 7,0, a cukorka, mézé 6,9, az éttermi étkezésé 6,1 és a fűszerek, ételízesítőké 3,5 százalékkal nőtt. A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 28,2, a vaj, vajkrémé 11,6, a burgonyáé 11,4, a sertéshúsé 8,5, a száraztésztáé 7,4, a sajté 6,2, a tejé 6,0 százalékkal mérséklődött.
- A szolgáltatások 4,0 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 18,3, a külföldi üdülés 15,5, a teherszállítás 13,7, a belföldi üdülés 5,9, a sport, múzeumi belépők 8,7, a testápolási szolgáltatás 7,8, valamint a járműjavítás, -karbantartás 7,5 százalékkal.
- A szeszes italok, dohányáruk ára 4,1 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,9 százalékkal.
- A háztartási energiáért 0,4, ezen belül a vezetékes gázért 3,1 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,1 százalékkal többet.
- A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 28,4, a motorkerékpárok 6,9, a használt személygépkocsik 5,0 és a szobabútorok 3,0 százalékkal többe kerültek.
- A gyógyszer, gyógyáruk 1,9, a járműüzemanyagok 0,1 százalékkal drágultak.
1 hónap alatt, 2026. márciushoz viszonyítva:
- A fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,1 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül stagnált), ezen belül a burgonya 6,6, a friss hazai és déligyümölcs 3,8, a friss zöldség 1,3, a sertéshús 0,8, az étolaj 0,4 százalékkal többe, a péksütemények 2,7, a száraztészta 2,5, a száraz hüvelyesek 1,9, a vaj, vajkrém 1,4, a tej 1,2, a tejtermékek (sajt nélkül) 0,5 százalékkal kevesebbe kerültek.
- A szolgáltatások ára átlagosan 0,7 százalékkal nőtt, ezen belül az utazás egyéb távolsági úti céllal 9,0, a belföldi üdülés 2,0 százalékkal többe, a külföldi üdülés 0,5 százalékkal kevesebbe került.
- A háztartási energia ára 0,9 százalékkal csökkent, ezen belül a vezetékes gázé 2,7 százalékkal mérséklődött, a távfűtésé 0,2 százalékkal emelkedett.
- A szeszes italok, dohányáruk ára stagnált, ezen belül a dohányáruké 0,2 százalékkal nőtt, a szeszes italoké 0,3 százalékkal csökkent.
- A járműüzemanyagok ára 1,7 százalékkal nőtt, míg a ruházkodási cikkek 1,5 százalékkal többe kerültek.
A változékony tételektől (így az üzemanyagáraktól és az élelmiszeráraktól szűrt) maginfláció havi szinten 0,4 százalék volt áprilisban, az előző év azonos időszakához képest pedig 2,2 százalékra gyorsult (1,9 százalékról).
A nyugdíjas fogyasztóiár-index havi alapon 0,3 százalékkal, éves szinten 1,8 százalékkal nőtt áprilisban. Ez is gyorsulásnak számít a márciusi, 1,6 százalékhoz képest.
Bővebb elemzéssel az áprilisi inflációról hamarosan jelentkezünk majd.