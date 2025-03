Kiderült, mennyibe kerül az adófizetőknek a Haladás megmentése

Összesen 470 millió forinttal támogatja – utólag – a Haladás 2024. évi működését és sportszakmai feladatait a kormányzat, az erről szóló kormányhatározat a hétfő esti Magyar Közlönyben jelent meg. A patinás klub támogatásának forrása a költségvetés központi tartaléka, míg ennek elköltését a sportért is felelős honvédelmi miniszternek kell felügyelnie.

A rezsiszámlákban is elmaradásban van a klub

Fotó: Wikipedia

Mint arról hétfőn beszámoltunk, Vas vármegye főispánja, Vámos Zoltán a Facebookra feltöltött videójában azt közölte, a kormányfő és a sportért felelős államtitkár javaslatára egy kormányhatározat egyedi támogatást biztosít a szombathelyi klubnak az elmaradt bérek kifizetésére és a létesítményüzemeltetésből származó hátralékra is. Ehhez az ellenzéki vezetésű város is hozzájárul 28 millió forint támogatással.

A Haladás azt követően került nehéz helyzetbe, hogy Homlok Zsolt tulajdonos elvált Mészáros Lőrinc lányától, ugyanis a közbeszerzéseken addig rendre sikeresen pályázó cég, a Homlok Építőipari Zrt. annyira kiesett a NER kegyeiből, hogy hatalmas mélyrepülésbe kezdett. A Haladás 2022-ben még 465 millió forint reklámbevételt könyvelhetett el, ez az összeg azonban 2023-ra 20 millióra apadt.

A klubot Schäfer András válogatott labdarúgó mentette meg, aki először 5, majd 10 millió forinttal támogatta meg a vasi vármegyeszékhely patinás csapatát, majd januárban arról egyeztek meg a városvezetéssel, a Szombathelyről indult, most az Union Berlinben focizó Schäfer tulajdonrészt is szerez a csapatot fenntartó kft.-ben. Ez egészül ki most egy egyszeri kormányzati (és önkormányzati) támogatással.