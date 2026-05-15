Kiderült, mennyit kapott egy átlagos fogyasztó a rezsistop miatt

1 millió 320 ezer gázfogyasztónál érvényesítette a januári rezsikedvezményt az MVM, illetve több mint 220 ezer villamosenergia-fogyasztó is megkapta a jóváírást – írja a vállalat közlése alapján a Hvg. A százezer előre fizetős mérővel rendelkező ügyfél már megkapta a rendeletileg megszabott 7 ezer forintos jóváírást.

A kedvezményt úgy számolta a szolgáltató, mintha a fogyasztó 30 százalékkal kevesebb gázt, illetve villamosenergiát fogyasztott volna a ténylegesnél. Ez alapján számítják ki a jóváírást, amit utólag küldenek a felhasználóknak. Az MVM azt is közölte, hogy több mint 600 ezer ügyfél nyilatkozott arról, hogy gáz helyett inkább az áramfogyasztására szeretné igénybe venni a kedvezményt.

Az érintett ügyfelek 56 százaléka részszámlás, 44 százalékuknak pedig havi diktálás alapján számolják el az energiát. Mivel a januári fogyasztás jellemzően magas, ez azt jelentheti, hogy a kedvezmény elszámolásakor, vagy akár több hónapig a diktálós ügyfélnek nem kell fizetnie. (A számlaegyenlege negatív, tehát úgy áll, mintha túlfizetésben lenne, és a szolgáltató tartozna neki.)

Az átalányos ügyfelek helyzete bonyolultabb, hiszen a szolgáltató nem tudja, ténylegesen mennyit fogyasztottak januárban. Ők az előző éves (leolvasott) fogyasztásuk tavaly januárra vetített és 30 százalékkal növelt mennyiségének függvényében kapnak támogatást.

Az átlagos jóváírás 17 560 forint, a legnagyobb összeg pedig kb. 11,5 millió forint volt: ezt egy több mint 100 lakásos társasház kapta.