Kiderült, mennyit kapott egy átlagos fogyasztó a rezsistop miatt

A legnagyobb összeget egy több mint 100 lakásos társasház kapta, ők 11,5 millió forint jóváírásban részesültek. A legtöbben a gázfogyasztásra érvényesítették a kedvezményt.

1 millió 320 ezer gázfogyasztónál érvényesítette a januári rezsikedvezményt az MVM, illetve több mint 220 ezer villamosenergia-fogyasztó is megkapta a jóváírást – írja a vállalat közlése alapján a Hvg. A százezer előre fizetős mérővel rendelkező ügyfél már megkapta a rendeletileg megszabott 7 ezer forintos jóváírást.

A kedvezményt úgy számolta a szolgáltató, mintha a fogyasztó 30 százalékkal kevesebb gázt, illetve villamosenergiát fogyasztott volna a ténylegesnél. Ez alapján számítják ki a jóváírást, amit utólag küldenek a felhasználóknak. Az MVM azt is közölte, hogy több mint 600 ezer ügyfél nyilatkozott arról, hogy gáz helyett inkább az áramfogyasztására szeretné igénybe venni a kedvezményt.

Az érintett ügyfelek 56 százaléka részszámlás, 44 százalékuknak pedig havi diktálás alapján számolják el az energiát. Mivel a januári fogyasztás jellemzően magas, ez azt jelentheti, hogy a kedvezmény elszámolásakor, vagy akár több hónapig a diktálós ügyfélnek nem kell fizetnie. (A számlaegyenlege negatív, tehát úgy áll, mintha túlfizetésben lenne, és a szolgáltató tartozna neki.)

Az átalányos ügyfelek helyzete bonyolultabb, hiszen a szolgáltató nem tudja, ténylegesen mennyit fogyasztottak januárban. Ők az előző éves (leolvasott) fogyasztásuk tavaly januárra vetített és 30 százalékkal növelt mennyiségének függvényében kapnak támogatást.

Az átlagos jóváírás 17 560 forint, a legnagyobb összeg pedig kb. 11,5 millió forint volt: ezt egy több mint 100 lakásos társasház kapta.

Szalay-Berzeviczy Attila: Se nem bal-, se nem jobboldali a kormány gazdaságpolitikája, azt a józan ész diktálja

A közgazdász, a Budapesti Értéktőzsde egykori elnöke a május 14-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 97. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Újra írt a Mol – lesz elég üzemanyag

Mint korábban megírtuk, május 11-én még arról ment ki értesítés, hogy hamarosan korlátozásokra lehet számítani, pár napon belül elfogyhat a stratégiai készletből származó üzemanyag. Ehhez képest a Telex cikke szerint az ópusztaszeri kormányülés után, de Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter újabb készletintézkedése előtt arról értesítette a Mol a partnereit, hogy „újra elérhetővé vált stratégiai tartalékból származó, ”(MSZKSZ)„ jelöléssel megkülönböztetett normál dízel és normál benzin termékek vételezési lehetősége.”

Ezúttal a reptérről. A leköszönt miniszterelnök a szerdai kétperces, 15 pontból álló videós gyorsleltárjában az elmúlt tizenhat év egyik sikertörténetének nevezte a kétségtelenül hányatott sorsú Ferihegy két évvel ezelőtti kvázi visszaállamosítását. A tények ezúttal is mást mutatnak.

A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint májusban jelentős ugrással 5,5 éves csúcsra javultak a lakossági várakozások. A GKI Fogyasztói Bizalmi Index értéke 16,1 ponttal nőtt. Ilyen mértékű pozitív irányú havi elmozdulásra a mérés több mint 30 éves történetében még nem volt példa.

A közösségi média és az átverős hirdetések – merre tart a reklámetika?

A közösségi médiában olvasható hirdetések fele vagy hazugság, vagy olyan etikai vétséget követnek el a hirdetők, ami ugyan személyiségi jogot sért, de ennek semmi jogi-pénzügyi következménye nincs. Létezik még a XXI. században reklámetika? Elvben és az oktatás szintjén igen – de a gyakorlatban, úgy tűnik, hogy nem. A Magyar Reklámszövetség szakembereit kérdeztük. 

Pénteken továbbra sem változik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára sem. A kutakon viszont a dízel literenként 8 forinttal olcsóbb lett.

Az elmúlt hetek diadalmenete után kissé szokatlan volt szerda délelőtt, hogy a Magyar Nemzeti Bank döntése után gyengülésnek indult a forint. Drámáról persze nincs szó, továbbra is a 360-as szint alatt tartózkodik az euró árfolyama. Azonban megnőtt a valószínűsége annak, hogy a korábban vártnál hamarabb láthatunk egy újabb kamatcsökkentést a jegybank részéről. A Tisza Párt megválasztása óta jelentősen megnőtt a befektetők bizalma a magyar gazdaság iránt, amit a forint erősödése mellett a hosszú lejáratú állampapírhozamok beszakadása is jelez.

Az új kormány euróbevezetési tervei és az ezzel járó pozitív hatások várhatóan ellensúlyozzák a hitelminősítő intézetek által megfogalmazott növekvő fiskális kockázatokat és javíthatják az ország hitelminősítési kilátásait a tavaszi és őszi felülvizsgálatoknál – közölte a GKI elemzésében.

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

