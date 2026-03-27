Kiderült, mennyit keres egy átlagos focista a magyar első osztályban

Többet költenek a magyar első osztályú labdarúgó-csapatok a játékosok fizetésére, mint a horvát, vagy a norvég élvonal klubjai. Ez derült ki többek között az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA éves jelentéséből.

Nyugat-európai szintű fizetést visznek haza a magyar első osztályú focisták – írja a 444. 2024-ben a játékosokra kifizetett költség 67 millió euró (akkori árfolyamon 26 milliárd 748 millió forint) volt, ez a 18. legnagyobb összeg a kontinensen. Az NB I. a fizetések terén már évek óta a top 20 bajnokság között van (az UEFA tagországainak száma 55), a játkosokra költött összeg meghaladja a horvát, vagy a norvég bajnokság adatait is.

A játékosok számával elosztva ez fejenként 4,8 millió forintra jön ki.

A fizetéseknél fontos megemlíteni, hogy a sportolók nem 250, hanem 500 millió forint éves fizetésig élhetnek a kedvező ekho-s adózással, a klubokat pedig mentesítették a sportolók utáni közterhek megfizetése alól. 

Nyugat-Európában a közbeszéd és a klub kommunikációjának részét képezi a játékosok fizetése, a magyar NB I.-es kluboknál viszont titkolják a fizetéseket, és az átlagos bérszínvonalat is. Az éves beszámolókból és az UEFA éves pénzügyi jelentéséből viszont lehet következtetni arra, mennyit keresnek a labdarúgók.

Az UEFA friss jelentéséből az is kiderül, hogy a bajnokság méretéhez képest szokatlanul sokan élnek főállású alkalmazottként az NB I.-es klubokból.

Lejtmenettel zárta a hetet a forint

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint pénteken, az egész hetet nézve viszont pozitív a mérleg. 

Minden alsóházi képviselő az üzemanyag-ársapkára szavazott Lengyelországban

Lengyelország is korlátozást vezethet be az üzemanyagok kiskereskedelmi árára, ha az alsóház döntését a Szenátus és az elnök is jóváhagyja. Donald Tusk miniszterelnök arról is beszélt, hogy az üzemanyagokat terhelő áfát 23 százalékról 8 százalékra csökkentené.

Ausztriában is betilthatják a közösségimédia-platformokat a gyerekeknek

Az osztrák kormánykoalíció megállapodott arról, hogy a 14 éven aluli gyerekeknek korlátozzák a közösségimédia-hozzáférését. Már csak az a kérdés, mikor: a francia kormány már januárban döntött, ott 15 év a korhatár.

Haranglábat és kerti tárolót is felkapott a szél, nyolcezer lakásban nincs fűtés

Szombathely jelentős részén szünetel a távhőszolgáltatás, jelenleg nyolcezer lakásban nincs fűtés. Erről tájékoztatta Pintér Sándor belügyminiszter Orbán Viktort. A zalai tűzoltók sok riasztást kaptak a viharos időjárás miatt.

Jaksity György: Kormányváltás után sem látom reálisnak a 27 százalékos áfa csökkentését

Két ország is van a régióban, ahol olcsóbb a tankolás, mint Magyarországon

Szlovákiában és Bulgáriában is olcsóbbak az üzemanyagok a magyarországi védett árnál. Az ársapka a szakértők szerint hosszútávon nem fenntartható, eközben az üzemanyagok piaci ára már az olasz szintet közelíti. 

Vészjósló nyilatkozatot tett az iráni külügyminiszter

Abbász Aragcsi szerint Iránnak partmenti államként jogában áll nem átengedni a Hormuzi-szoroson az Egyesült Államok, Izrael, illetve szövetségeseik hajóit.

A Barátság után már lehet tudni, mikor áll le átmenetileg a következő kulcsfontosságú magyar vezeték

A magyar gázellátás szempontjából kulcsfontosságú importútvonal, a Török Áramlat gázvezeték karbantartási munkálatai egy időbe esnek több hazai és regionális szüneteléssel, ami jelentősen szűkíti majd a rendelkezésre álló kapacitásokat.

Ne ekkor tankoljon: átmeneti korlátozásokat jelentett be a Mol

Március 31-ről április 1-re virradó éjszaka a Mol informatikai rendszerátállást hajt végre, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek – írja a társaság a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményben.

Elszoktunk ettől: újabb kedvező hír jött a kutakról

Mindkét üzemanyagtípus ára változatlan marad szombaton azt követően, hogy egy nappal korábban hosszú hetek után végre ismét olcsóbb lett a benzin és a dízel literje is.

