Kiderült, mennyit keres egy átlagos focista a magyar első osztályban

Nyugat-európai szintű fizetést visznek haza a magyar első osztályú focisták – írja a 444. 2024-ben a játékosokra kifizetett költség 67 millió euró (akkori árfolyamon 26 milliárd 748 millió forint) volt, ez a 18. legnagyobb összeg a kontinensen. Az NB I. a fizetések terén már évek óta a top 20 bajnokság között van (az UEFA tagországainak száma 55), a játkosokra költött összeg meghaladja a horvát, vagy a norvég bajnokság adatait is.

A játékosok számával elosztva ez fejenként 4,8 millió forintra jön ki.

A fizetéseknél fontos megemlíteni, hogy a sportolók nem 250, hanem 500 millió forint éves fizetésig élhetnek a kedvező ekho-s adózással, a klubokat pedig mentesítették a sportolók utáni közterhek megfizetése alól.

Nyugat-Európában a közbeszéd és a klub kommunikációjának részét képezi a játékosok fizetése, a magyar NB I.-es kluboknál viszont titkolják a fizetéseket, és az átlagos bérszínvonalat is. Az éves beszámolókból és az UEFA éves pénzügyi jelentéséből viszont lehet következtetni arra, mennyit keresnek a labdarúgók.

Az UEFA friss jelentéséből az is kiderül, hogy a bajnokság méretéhez képest szokatlanul sokan élnek főállású alkalmazottként az NB I.-es klubokból.