Kiderült, miért csapott le a tejfölre Nagy Márton

A lista alján olyan tételeket találhatunk, mint a kristálycukor (3 százalék), a napraforgó étolaj (3,3 százalék), illetve a késői burgonya (3,4 százalék), de a 10 száalékos határ alatt maradt a csirkemellfilé is, míg a csirke farhát pont 10 százalékon végzett.

Az árrés-listát 128,9 százalékkal a tejföl vezeti, dobogós helyen végzett a gyümölcsjoghurt (87,4 százalékkal) és a vaj (86,9) százalékkal. 50 százalék körüli árréssel dolgoztak a kereskedők a kormány számításai szerint a sertéshús (karaj és tarja) esetében, míg a tojáson 38,2 százalékos többletet vasaltak be a beszerzési árhoz képest.

