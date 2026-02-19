3p

Makró Élelmiszeripar, agrárium Spanyolország Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Kiderült, miért kerül több mint kétszeresébe az uborka, mint tavaly

mfor.hu

A Dél-Spanyolországot sújtó viharok miatt szinte teljesen leállt a spanyol uborkaexport. Az európai piacra kevés másik helyről lehet beszerezni a zöldséget, ezért az egész földrészen nagyot emelkedett az ára a boltokban. 

500-700 forintba kerül egy darab kígyóuborka a magyar boltokban, és a spanyol ítéletidő miatt akár tovább is emelkedhet az ár. A nyári hónapokban jellemzően 300 forint körül alakult az uborka ára, decemberben ugrott nagyot – írja a Portfolio.

A KSH kilónkénti árat közöl, a téli hónapokban ez alapján megugrik a fogyasztói ár télen. Ezúttal viszont a szokásosnál is nagyobb volt a drágulás.

Januárban egy kiló uborka majdnem 2000 forint volt a magyar boltokban, ami még a tavaly év eleji szintet is jelentősen meghaladta.

Ez új csúcs, a 2023-as inflációs hullám tetején is csak megközelíteni tudta a jelenlegi kilónkénti árat az uborka. Tavaly februárban tetőzött az ár a KSH adatsora alapján, nyárra pedig 800 forint közelébe csökkent. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet Agrárinformációs Portálja szerint a nagybani piacon tavaly februárban érte el a rekordot a belföldi kígyóuborka kilónkénti bruttó ára 1440 forinton, nyárra pedig 500 forint alá csökkent.

Áprilisig még drágulhatnak a zöldségek

Belföldi forrásból kevés uborka áll rendelkezésre, mivel az év elején nem sok magyar termelő van, aki ezzel lépne a piacra. Magyarország tehát importra szorul, amit a legnagyobb mennyiségben Spanyolországból lehet beszerezni.

A fogyasztók nem csak az uborka, hanem a cukkini, a paradicsom és a padlizsán árán is megdöbbenhetnek. A Spanyolországban, Marokkóban és Egyiptomban uralkodó hűvös és borult, fényszegény időjárás már december óta jelentősen rontja az ottani termelők eredményeit – mondta a lapnak az Agrárszektor főszerkesztője, Braunmüller Lajos. Hozzátette: a magyar termelés nem képes pótolni a kiesett mennyiséget, még akkor sem, ha a legjobb, professzionális, üvegházi vagy fóliasátras termelők ma már lényegében az év tíz-tizenegy hónapjában képesek ilyen zöldségeket nevelni itthon is.

A Dél-Spanyolországot sújtó súlyos viharok miatt szinte teljesen leállt a spanyol uborkaexport, ezért kieshet a termelés jelentős része. Ez azt jelenti, hogy a következő hónapokban további drágulás jöhet a magyar boltokban, és Európa többi részén is. Az uborkát ugyanis máshonnan nem nagyon lehet pótolni Európában. A kontinens piacán általában április elején jelenik meg jelentősebb mennyiségben üvegházban termesztett uborka, ezt követően stabilizálódhat a piac.

 

