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Kiderült, miért nincs még nincs vevő az NB I. közvetítési jogaira

mfor.hu

Ma lett volna a második körös leadási határideje a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által szervezett versenysorozatok közvetítési jogaira kiírt pályázatnak, de értesülésünk szerint az ajánlattételi határidőt ismét elhalasztották.

Az új határidő június 22., a szerződést pedig jelen állás szerint július 8-án azaz alig több mint két héttel a bajnoki rajt előtt köthetik meg – írja a G7.

az eredeti tervek szerint május 4-ig várta az első fordulós ajánlatokat a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) az általa szervezett versenyprogramok sportközvetítési és sugárzási jogaira, de a határidőt többször is elhalasztották. A folyamatos hosszabbításokra azért volt szükség, mert az MLSZ így is 8 milliárd forintot szeretett volna kapni a jogokért, ami piaci szereplők szerint ennek legfeljebb harmadát-negyedét éri, így nem érkezett olyan ajánlat, amellyel gyorsan le lehetett volna zárni a folyamatot.

Az első fordulón végül június 1-jén sikerült túllépni, de ezt követően ismét megvariálták a kiírást, majd a napokban elhalasztották a második kör eredetileg június 10-i határidejét is. 

A határidő újbóli kitolása, illetve a kiírás módosításai is arra utalnak, hogy az MLSZ ismét az állami médiával próbálhat valamiféle egyezségre jutni – írja a portál. 

A lap értesülései szerint a második fordulóra három szereplő maradt versenyben: az MTVA, a Network4 és a Sport TV-t fenntartó AMC. Bár az MLSZ állítólag már engedett a korábbi 8 milliárdos árból, a teljes csomag megvásárlására valószínűleg így is csak az állami médiának lehet kerete.

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Fotó: MTI

 

A legvalószínűbb kimenetelnek így az tűnik, hogy a közvetítési jogok maradnak az MTVA-nál, de a közmédia alsó hangon 3,5-4 milliárd forinttal kevesebbet fizet majd ezekért, mint eddig.

Hozzáteszik: az MTVA vezetősége milliárdos kötelezettségvállalással járó ügyekben önállóan valószínűleg már nem hozhat döntéseket, így a folyamatba a kormányzatot is be kell vonni. Vélhetően ezért volt szükség az újbóli hosszabbításra.

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