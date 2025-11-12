1p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Kiderült, mikor és mennyi nyugdíjkiegészítés érkezik

mfor.hu

Januárig visszamenőleges összeget kapnak az idősek.

Jó hír a nyugdíjasoknak, hogy a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkiegészítés is, ami egy átlagnyugdíjnál most 47 200 forintot jelent – közölte Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebookon szerdán reggel. Zsigó Róbert a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta: a januárig visszamenőleges összeget egyben kapják meg most novemberben az idősek.

Kiemelte: a kormány, ahogy minden évben, idén is garantálja az inflációkövető nyugdíjemelést, ezért „novemberben az éves tényleges inflációhoz igazítjuk a nyugdíjakat”, kiegészítve az év eleji előre becsült infláción alapuló emelést. És ez nem minden, a nyugdíjasok a következő hónapokban is további emelésekre számíthatnak – fogalmazott, hozzátéve, hogy decemberben már a kiegészített nyugdíj érkezik, januárban az újabb év eleji 3,6 százalékos emelés, februárban pedig a 13. havi nyugdíj.


A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy a kormány döntött arról is, hogy januártól több lépésben bevezetik a 14. havi nyugdíjat is.

(MTI)

